Pozitivní Fed a poněkud roztěkané trhy

Americké sazby porostou. Pokud však čekáte na jakýkoliv náznak, že by se tak mohlo dít rychlejším tempem, než Fed avizoval ve své poslední prognóze, budete muset být ještě trpěliví. Zápis z posledního zasedání americké centrální banky totiž nepřinesl žádný výrazný jestřábí signál, což platí i v případě včerejších komentářů členů měnového výboru.

Tzv. Fed Minutes ukázaly, že členové FOMC očekávají rychlejší růst americké ekonomiky, včetně inflace, jež by se ve střednědobém rámci měla posunout směrem k 2% cíli. Někteří centrální bankéři se dokonce rozhodli zlepšit svůj ekonomický výhled oproti tomu, který byl představen v prosinci. Celkově tak nadále platí, že na základě výše zmíněného by mělo pokračovat další postupné utahování měnové politiky.

Sazby Fedu porostou. Silný jestřábí signál však chybí

Prvotní reakce trhů bylo posílení dolaru, které vydrželo až do dnešního rána. Americké akcie nejprve vzrostly, avšak ke konci obchodování se propadly do zápory, což byl důsledek nárůstu výnosů dluhopisů. Desetiletý bond se dostal na maximum z ledna 2014 na 2,95 %, dvouletý pak na 2,282 %, tedy na své high od září 2008.

Za hlubší analýzu v tomto případě stojí především vývoj dluhopisů. Byť z Fed Minutes žádní jestřábi nevylétli, někteří investoři stále pracují s verzí, že Powell a spol. se v průběhu dalších měsíců nakonec uchýlí k rychlejšímu tempu utahování své politiky, k čemuž by mohla přispět nedávná data ohledně inflace a mezd. Zapomínat ale nesmíme na to, že existují další složky výrazně vstupující do vývoje bondů, a to je například jejich očekávaná zvýšená nabídka či oslabená poptávka z důvodu snižování reinvestic ze strany Fedu.

Zaměříme-li se na predikci trhu ohledně počtu úrokových hiků během letošního roku, pozorujeme sice mírné zvýšení, které je však stále ve shodě s prognózou americké centrální banky (3 kola navyšování v roce 2018). Overnight index swap měřený v bazických bodech k poslednímu letošnímu zasedání Fedu sice vzrostl nad 80 bodů, stále se však nejedná, uvažujeme-li hiky o velikosti 25 bb, o úplnou shodu na celkem čtyřech kolech.

Fed fund futures agentury Bloommberg se rovněž posunuly výše, a to na 2,86, stále se však nacházíme pod hranicí 3 odpovídající třem kolům úrokové normalizace během letošního roku.

Ještě před Fed Minutes jsme se dočkali aktuálnějšího pohledu na vývoj americké ekonomiky, a to díky několika komentářům ze strany členů měnového výboru Fedu. Šéf minneapoliské pobočky Neel Kashkari se zaměřil na otázku vývoje mezd, který podle něj nemusí být natolik silný, jak by se mohlo zdát. A proto by nerad jakkoliv přehnaně reagoval pouze na základě dat z jednoho měsíce, ať už jde o mzdy či inflaci, uvedl.

Jako další promluvil prezident philadelphské pobočky Fedu Patrick Harker. Ten ve svém proslovu na Saint Louis University řekl, že je i nadále příznivcem celkem dvou kol navyšování úrokových sazeb. Naznačil však, že by hiků mohlo být i více, pokud si to bude situace vyžadovat. „Mantrou Fedu jsou data, která mi aktuálně říkají, že dvě kola navýšení sazeb jsou pro letošek pravděpodobně adekvátní,“ řekl.

Šéf dallaské pobočky Robert Kaplan byl ve své řeči o něco méně konkrétní než Harker, když uvedl, že Fed by měl v roce 2018 pokračovat v postupném a opatrném zvyšování sazeb, které půjde ruku v ruce s ekonomickým růstem letos navíc podpořeným daňovou reformou (tato podpora by však měla v r. 2019 a 2020 postupně odeznívat). Podle Kaplana platí, že pokud by Fed otálel s utahováním své politiky příliš dlouho, ekonomika by se mohla začít přehřívat, což by vyvolalo vznik nerovnováh a všech rizik s nimi spojených.

Dolar oslabí. Trump samotný za to ale nemůže

Výčet uzavírá Randal Quarles, který na konferenci v Tokiu uvedl, že se inflace sice drží pod 2% cílem, děje se tak ale pouze vinou složek, jejichž slabý vývoj je pouze dočasný. Jakmile tento efekt odezní, tempo růstu cen by se mělo obnovit, což by podpořilo další zvyšování sazeb. To by pak mělo dle centrálního bankéře mít kontinuální průběh.

Dolaru se tak na základě výše zmíněného dostalo mírné podpory, která ho dostala pod hranici 1,230 za euro. Fed Minutes potvrdily odhodlání k dalšímu postupnému utahování měnové politiky, žádný jestřábí signál naznačující rychlejší proces úrokové normalizace však nepřinesly. Komentáře jednotlivých centrálních bankéřů pak vyzněly v mnohem více holubičím duchu. Z aktuálního vývoje trhů se ale zdá, že investoři – i přes Minutes a komentáře – věří spíše agresivnějšímu scénáři, k čemuž dost možná nahrává i očekávání, jak se k věci postaví nový guvernér Fedu Jerome Powell.

A co se týče březnového zasedání Fedu, trhy počítají s tím, že sazby budou zvýšeny o 25 bb do pásma 1,5-1,75 % (tento krok je v kurzu dolaru již částečně obsažen). Podle agentury Bloomberg dosahuje pravděpodobnost tohoto hiku 88 %.

Z hlediska dění v eurozóně, včera byla zveřejněna sada dat indexu PMI segmentu průmyslu, služeb a jeho kompozitního vyjádření. Ve všech třech případech, ať se bavíme o číslech z Francie, Německa či celé eurozóny, bylo za únor předběžně reportováno větší zpomalení tohoto indikátoru, než trh očekával. Na druhou stranu, indexy PMI se i tak stále nachází poblíž svých několikaletých maxim, tudíž nebyl dopad jejich výsledků pro trhy jakkoli negativní.

Co se týče dnešních událostí, z Německa přijde index IFO podnikatelské nálady, u kterého trh oproti lednu očekává mírný pokles. Později se dočkáme zveřejnění zápisu z posledního zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky. V rámci Spojených států pak stojí za zmínku vystoupení hned několika představitelů Fedu.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,226 EURUSD. Během dnešního dne by se jeho kurz měl pohybovat v rozmezí 1,226-1,238 EURUSD.*

Koruna během včerejšího dne krátce oslabila až k 25,38 za euro. Svezla se tak na celkové výprodejové vlně, který byla pozorovaná jak na měnách regionu střední a východní Evropy, tak na samotném euru vůči dolaru.

Domácí kalendář byl ve středu sice prázdný, dočkali jsme se však vystoupení viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla. Ten v rozhovoru pro Seznam Zprávy připomněl, že centrální banka svou aktuální politikou „mírného šlapání na brzdu“ přispívá k tomu, aby se česká ekonomika nepřehřívala. Stejně tak zrekapituloval znění prognózy, která počítá s letošním zpevněním koruny pod 25,00 za euro. Žádná „novinka“ s potenciálem ovlivnit kurz domácí měny však nezazněla.

Dnes nás opět nečekají žádná data. Koruna se obchoduje na 25,36 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,31 až 25,40 EURCZK, ve dvojici s dolarem pak od 20,51 až 20,65 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.