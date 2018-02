Ranní glosa: Od Škodovky k Lidlu aneb jak v Česku sílí mzdové tlaky…

Mzdové vyjednávání v mladoboleslavské Škodovce jenom potvrzuje, že na českém trhu práce začíná být čím dál větší “teplo”. Odboráři poměrně jednoznačně odmítli nárůst mezd o 15 procent za dva a čtvrt roku, a to samé požadují již během následujících dvanácti měsíců. A popravdě není se čemu divit, protože zaměstnanců je nedostatek a mzdy zrychlují, kam se jen člověk podívá. V uplynulém roce jejich růst pravděpodobně překonal 7 % a na některých pozicích se přidává výrazně více - jak ostatně včera připomněl řetězec Lidl, který znovu zvýšil nástupní plat svým prodavačům o 20 % (na 28 tisíc hrubého). Při pohledu na úřady práce je jasně vidět, že jsme nikdy v historii neměli tolik neobsazených míst. Firmy v tuto chvíli nemohou sehnat přes 230 tisíc pracovníků, a to především s nižší kvalifikací - chybí zejména montážní dělníci, pomocní pracovníci ve stavebnictví nebo řidiči…, tedy vesměs profese s podprůměrnou mzdou . O ty probíhá největší přetahovaná a právě tam může docházet k největšímu nárůstu mezd Na druhou stranu lidem rostou i náklady na žití. Inflace se celý minulý rok po dlouhé době držela nad 2% cílem a řada lidí navíc pravděpodobně čelí ještě výraznějšímu zdražování, než ukazují oficiální čísla. Především ti, kteří bydlí ve velkých městech jako Praha, pravděpodobně vynakládají za nájemné daleko více a zdražuje jim daleko rychleji, než v tuto chvíli počítá Český statistický úřad. Váha nájemného v aktuálním spotřebním koši se pohybuje lehce nad 10 % a v lednu 2018 rostlo podle ČSÚ “pouze” o 2,1 %. Realita hlavního města je přitom v tuto chvíli pro nájemníky daleko složitější. Nejenže vynakládají na bydlení o poznání větší část svých příjmů, ale současně jim v průměru nájmy podle čísel z realitních kanceláří zdražovaly dvouciferným tempem…, a to může být o důvod více, říci si o vyšší mzdu . Očekáváme proto, že i v tomto roce přetrvají relativně silné mzdové tlaky, které budou postupně tlačit centrální banku k dalšímu zvyšování sazeb.