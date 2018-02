Čtvrteční obchodní seance 22. 2. 2018

Čtvrtek 22. 2. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,67 %), S&P500 (-0,55 %) a NASDAQ (-0,22 %).

Evropa: DAX (-0,14 %), CAC40 (+0,23 %), FTSE 100 (+0,48 %).

Čína: Hang Seng (-1,18 %), Shanghai Comp. (+2,13 %), CSI 300 (+2,10 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-1,07 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (10:00) – IFO Index podnikatelské nálady (únor)

GBP: (10:30) – HDP za 4Q 2017

ECB: (13:30) – Zápis z posledního zasedání ECB

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (16:00) – Spotřebitelská důvěra (Conference Board)

------------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -120 mld., min. -194 mld.

/CL: (17:00) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +1,795 M, min. +1,841 M

------------------------------------------------------------

Včerejší obchodní seance byla zejména o FOMC Minutes, kdy po zveřejnění zápisu zámořské akcie nejprve posílily, poté však své zisky odevzdaly.

FOMC Minutes

Zápis z posledního zasedání měnového výboru FOMC poukázal na fakt, že členové očekávají rychlejší růst americké ekonomiky i inflace. Trh se tím pádem může připravit na pokračování v postupném zvyšování úrokových sazeb. Centrální bankéři se shodli, že rizika přehřívání americké ekonomiky se zvýšila, a to vinou daňové reformy, vyšší spotřeby domácností, důvěry a všeobecným signálům naznačujícím pokračování růstu udržitelným tempem. Na základě těchto faktorů se někteří členové rozhodli zlepšit svůj ekonomický výhled. Většina členů však poukazovala na to, že silnější výhled ekonomického růstu s nejvyšší pravděpodobností podpoří představu, že další postupné utahování měnové politiky je namístě. Téměř všichni členové očekávají, že se inflace během střednědobého horizontu posune směrem k inflačnímu cíli 2 % s tím, jak expanze ekonomiky bude pokračovat a trh práce zůstane v dobré kondici.

Intenzivně sledovanou otázkou byly i možné dopady daňové reformy. Centrální bankéři na posledním zasedání přiznali, že zřejmě podcenili efekty tohoto opatření, především v oblasti spotřeby a růstu. V segmentu mezd však i nadále panuje značná nejistota o tom, jak významně se na něm nižší daně ve výsledku podepíší.

Zápis z posledního zasedání tak v podstatě nepřinesl žádnou výraznější změnu oproti tomu, co bylo uvedeno již na lednovém setkání centrálních bankéřů. Tehdy sazby zůstaly beze změny v pásmu 1,25-1,5 %, rétorika již však nahrávala mnohem agresivnějšímu očekávání v oblasti inflace. Fed podle zápisu zatím nevidí žádný významný důvod k rychlejšímu utahování měnové politiky. Ekonomika dále poroste, stejně tak i inflace. Nezaměstnanost se udrží na nízkých úrovních, mzdy porostou, avšak velmi mírně. Zvyšování sazeb tak, zdá se, bude pokračovat „pouze“ pozvolným tempem (dle prognózy Fedu půjde o 3 kola během roku 2018), nikoliv zrychleným, jak možná někteří investoři původně čekali.

Evropský zápis ECB

V průběhu dnešního poledne se evropští investoři zaměří na zápis z posledního zasedání ECB, který by měl potvrdit, že banka prozatím udrží svůj stimulační program ve výši 2,5 bil. EUR a to tak dlouho, jak jen to guvernér Draghi uzná zapotřebí. Mario Draghi se v lednu nechal slyšet, že je jen velmi malá pravděpodobnost, že ECB v tomto roce pozmění nastavení úrokových sazeb. ECB v říjnu minulého roku snížila měsíční nákupy dluhopisů z 60 na 30 mld. EUR, nicméně prodloužila dobu programu do konce září tohoto roku.

Asijské trhy reagovaly na včerejší negativní vývoj na amerických futures poklesem. Japonský jen posílil poprvé za posledních pět seancí. Čínské trhy po tamním týdenním svátku dnes v noci reagovaly na znovu zahájení obchodování razantním růstem. Vzhledem ke včerejšímu vývoji dnes evropské trhy otevřou v červených číslech.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Air Lease (AL), Chesapeake Energy (CHK), Deutsche Telekom AG (DTE), Hewlett Packard (HPE), Veolia Environnement (VIE).

