Ukrajina se obává negativního vlivu spuštění plynovodu Nord Streem 2

Ukrajina dnes uvedla, že se obává vlivu chystaného projektu plynovodu Nord Streem 2. Podle Ukrajiny by nový projekt, který počítá s propojením ruské produkce přímo s Německem po dně Baltského moře, by v podstatě odstranil jediný logický důvod, proč doposud Rusko nezastavilo dodávky plynu pro něj, případně aby nebylo odstaveno od příjmů z poplatků za přenos ruské ropy do Evropy Podle komentářů Německo toto riziko nesdílí a v celé věci se řídí čistě ekonomickými zájmy.Ukrajina se obává, že zprovoznění Nord Streemu sníží její příjmy ročně o cca 2 mld. USD , což odpovídá cca 2-3% celkového HDP země.Určité bezpečnostní pochyby v souvislosti s novým plynovodem, který by měl začít fungovat v roce 2019 dříve vyjádřily také některé další evropské státy, kolem jejichž pobřeží plynovod povede.

