Spotřebitelské zadlužování: Rizikově si půjčuje 28 % Čechů

Na 28 procent Čechů, kteří si půjčují peníze, tak činí rizikovým způsobem. Dvě třetiny si půjčují od nebankovních společností nebo přímo od prodejců zboží, od banky pak 44 procent spotřebitelů. Hlavními důvody pro zadlužování jsou neochota šetřit (37 procent) a slevové akce (41 procent). Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou bankovní asociaci uskutečnila agentura NMS v únoru mezi 1030 respondenty.



Celkem nyní splácí nějaký úvěr 27 procent Čechů. Dalších 37 procent má zkušenost s úvěrem z minulosti. Dvě a více půjček splácí více než třetina z Čechů, kteří mají aktuálně půjčeno.





Češi si nejčastěji půjčují na spotřební elektroniku (30 procent) či bílé zboží (24 procent), bytové zařízení (15 procent) nebo auto (22 procent). Fakt, že si lidé půjčují zejména na předměty denní potřeby, souvisí s impulzivním charakterem jejich půjčování. Jako hlavní důvod, proč si vzali půjčku na nákup zboží, uvedlo 41 procent výhodnou splátkovou akci, neochotu šetřit (37 procent), případně aktuální nedostatek peněz (35 procent)."Češi již nejsou tak zvyklí si šetřit na konkrétní nákup, jako tomu bývalo dříve, a jsou relativně více netrpěliví. Proto půjčkám dominuje spotřební zboží přímo od prodejců. Řada spotřebitelů má přitom dvě a více půjček , což pochopitelně zvyšuje riziko platební neschopnosti a následnou nutnost konsolidace půjček ," uvedl výkonný ředitel asociace Pavel Štěpánek.Průměrná půjčka je 45.000 korun , rozptyl je ale veliký. Třetina respondentů si půjčila více než 100.000 korun . Čtvrtina naopak méně než 10.000 korun . Ovšem i u malých dluhů je na místě obezřetnost, neboť podle oficiálních statistik Poradny při finanční tísni představuje 85 procent všech dluhů v exekuci dluhy do 10.000 korun Skóre rizikového půjčování vykazuje takřka každý třetí Čech, který si půjčuje. Na 76 procent ze spotřebitelů, kteří si půjčují rizikově, přitom mají nebo měli půjčku od nebankovní společnosti či přímo od prodejce zboží.Mezi znaky rizikového půjčování patří podle asociace ochota klienta krýt splátky další půjčkou , řešení neschopnosti splácet další půjčkou , splácení tří a více půjček půjčka při dlouhodobém nedostatku financí, čtyři a více půjček v minulosti, půjčka na běžnou spotřebu či zábavu a půjčka u nebankovní společnosti či fyzické osoby.Mezi rizikově si půjčujícími je více mužů než žen. Věkově inklinují k rizikovým půjčkám především lidé ve středním věku 35 až 54 let (25 procent), zatímco starší lidé (15 procent) bývají častěji v otázce zadlužování konzervativní. Není překvapivé, že tendence rizikově si půjčovat klesá s rostoucím vzděláním a především s vyššími úsporami domácnosti. Z domácností s úsporami menšími než 10.000 Kč je rizikově zadluženo 30 procent. Vysoký podíl rizikových půjček (26 procent) vykazují lidé žijící samostatně, zatímco u lidí z vícečetných domácností je to pouze 16 procent.