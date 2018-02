Páteční neformální diskuse Evropské rady bude zajímavá hned z několika důvodů. Klíčovým tématem bude příští rozpočet EU. Vystoupení UK totiž jednak sníží příjmy do společného rozpočtu a jednak zvýší naši ekonomickou úroveň ve srovnání se zbytkem EU. Jinými slovy, pokud pravidla zůstanou tak, jak jsou nastavené, tak čistí příjemci ztratí citelnou část svých příjmů. Vedle toto se objeví téma budoucího šéfa Komise a tím pádem i nového šéfa ECB. Spekuluje se totiž, že příští šéf Komise by měl být Francouz. A protože viceguvernér ECB bude Španěl, tak matematika říká, že Němec by měl obsadit pozici guvernéra ECB. Samozřejmě, aby to nebylo jednoduché, tak Němci mají pozici v ESM a Weidmann není úplně přijatelný pro každého, tak by mohli podpořit Finy. Pokud se ale šéfem Komise nestane Francouz, tak…. Prostě diskuse bude živá, a proto teď ještě neformální.



David Navrátil