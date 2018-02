Rozbřesk: MF znovu otestuje poptávku na dluhopisovém trhu

Zatímco včera jsme se mohli dozvědět, že spotřebitelská nálada v zemích EU symbolicky poklesla, nicméně i tak nadále zůstává velmi dobrá, dnes přijdou na řadu manažeři v průmyslu. Konkrétně půjde o první výsledky průzkumů v Německu, Francii a eurozóně. S tím, jak výborně dopadaly indexy nákupních manažerů (PMI) v posledních měsících, jsou optimisticky nastavena i očekávání dnešních výsledků. Poslední – finální data za leden – sice potvrdila další mírný ústup z mnoholetých maxim v Německu i v eurozóně, avšak stále jde o velmi silné hodnoty v blízkosti hranice 60. A to rozhodně samo o sobě zdaleka nemůže vyvolávat obavy z ochlazování výkonu průmyslu v Evropě nebo nějakých dalších ekonomických obtíží tohoto silného odvětví.



Pro nás asi nejzajímavější z celé minulé nadílky PMI byly informace z Německa. Zatímco výroba si nadále držela velmi vysoké tempo, došlo k mírné korekci u exportních objednávek a současně se opět ve větší míře začal znovu projevovat tlak ze strany nákladů na vstupy do výroby. V prvním případě by bylo možné uvažovat o tom, že Německo jede na plné obrátky, a dále už jeho výkon neakceleruje. To není rozhodně špatná zpráva vzhledem k tomu, jak se této ekonomice doposud dařilo bez ohledu na slabší výsledky ostatních starých členských zemí nebo v podmínkách silného eura. Pokud si své tempo Německo udrží i nadále (a to naznačí už údaje v 9:30), není důvod k obavám. A že se současně zvyšuje výrobní inflace, to být problém rozhodně taky nemusí. Vždyť nakonec o co jiného snad ECB s její politikou masívního tisku eur a záporných úrokových sazeb jde? Přece o inflaci, i když to někomu může připadat jako „laciné“ financování starých dluhů jednotlivých zemí eurozóny.





Pro nás budou dnešní výsledky z eurozóny, a především pak z Německa, vzhledem k exportní závislosti z pozice subdodavatele, velmi zajímavé. Částečně totiž naznačí, zda zůstane poptávka po českém exportu nadále silná či dokonce ještě zesílí. Poptávka, jak se zdá, zde bude, tak teď už jen mít nějaký ten prostor pro zvyšování nabídky.

TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna dlouho netestovala hranici 25,30 EUR/CZK a během včerejška vůči euru zase pár haléřů ztratila. Při pohledu na ostatní měny v regionu, nebyla rozhodně sama. Chybí ji domácí impulsy, a především jí rozhodně nepomáhá vcelku holubičí ČNB. Spíše než na koruně čekáme dnes zajímavější dění na tuzemském dluhopisovém trhu. MF dnes přijde s další nabídkou nových dluhopisů v hodnotě max. 12 mld. korun se splatnostmi 3-11 let. Poslední kolo aukcí sice dopadlo mnohem lépe než v lednu, nicméně se nedá zatím mluvit o nějakém extrémním zájmu ze strany investorů. Vzhledem k emisní potřebě v letošním roce tak půjde o další důležitý test poptávky na dluhopisovém trhu.



Zahraniční forex

Eurodolar bude dnes nepochybně po ránu monitorovat výsledky podnikatelských nálad ve Francii a Německu, nicméně největší pozornost se bude věnovat zveřejnění podrobného zápisu z posledního jednání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC). Trh bude primárně zajímat, jak Fed hodnotil schválené fiskální stimuly, což se může odrazit v nové prognóze (v březnu). Zpevňování dolaru před večerním zveřejněním zápisu může klidně opatrně pokračovat.



Polský zlotý se i po včera zveřejněných datech drží stále vysoko, a tudíž pod hladinou EUR/PLN 4,15. Polská měna může těžit ze silných domácích fundamentů, které měnu podporují i na počátku tohoto roku. Včera byla zveřejněna série tvrdých dat za leden (průmyslová výroba, maloobchodní tržby a stavebnictví) a vše ukazuje na to, že hospodářský růst v Polsku bude i v prvním čtvrtletí roku velmi silný (resp. může se opět blížit k 5 % meziročně). Díky silným fundamentům (rychlému růstu a vyrovnané platební bilanci) polské měně tak prozatím nevadí ani relativně holubičí rétorika NBP, ani růst tržních úrokových sazeb na hlavních trzích.



Ropa

Cena ropy Brent se nadále pohybuje okolo hranice 65 USD/barel, vyčkávající na várku pravidelných týdenních dat. Ta přijdou na řadu již dnes, kdy API zveřejní čísla o zásobách. Pro ropný trh však bude důležitější oficiální verze od EIA, která přijde na řadu zítra. Spolu s ní navíc EIA zveřejní rovněž data o americké produkci. Dle koloritu posledních týdnů lze očekávat další pokoření historického rekordu (aktuálně USA těží 10,2 mil. barelů denně), což se ropným býkům rozhodně líbit nebude.



Akcie

Americké akciové trhy po šesti růstových dnech zamířily do červených čísel, když oslabily přibližně o procento. Index S&P 500 odepsal 0,6 % na 2716 bodů a dostal se tak zpět pod hranici 50denního průměru. Nejhorší výsledek z celého indexu S&P 500 zaznamenal Walmart, jehož akcie propadly o 10,2 %. Nedařilo se i akciím Target, které zakončily se ztrátou 3,8 %. Opačný vývoj si připsala společnost Noble Energy, která zpevnila o 10,8 %. Vylepšené doporučení od analytiků Stifel podpořilo akcie Chipotle Mexican Grill, které tak přidaly 3,9 %. Index Dow Jones oslabil o 1 %, S&P 500 o 0,6 % a technologický Nasdaq o 0,1 %.