Ranní glosa: Potvrdí PMI výbornou kondici německého průmyslu?

Zatímco včera jsme se mohli dozvědět, že spotřebitelská nálada v zemích EU symbolicky poklesla, nicméně i tak nadále zůstává velmi dobrá, dnes přijdou na řadu manažeři v průmyslu . Konkrétně půjde o první výsledky průzkumů v Německu, Francii a eurozóně. S tím, jak výborně dopadaly indexy nákupních manažerů (PMI) v posledních měsících, jsou optimisticky nastavena i očekávání dnešních výsledků. Poslední – finální data za leden – sice potvrdila další mírný ústup z mnoholetých maxim v Německu i v eurozóně, avšak stále jde o velmi silné hodnoty v blízkosti hranice 60. A to rozhodně samo o sobě zdaleka nemůže vyvolávat obavy z ochlazování výkonu průmyslu Evropě nebo nějakých dalších ekonomických obtíží tohoto silného odvětví.Pro nás asi nejzajímavější z celé minulé nadílky PMI byly informace z Německa. Zatímco výroba si nadále držela velmi vysoké tempo, došlo k mírné korekci u exportních objednávek a současně se opět ve větší míře začal znovu projevovat tlak ze strany nákladů na vstupy do výroby. V prvním případě by bylo možné uvažovat o tom, že Německo jede na plné obrátky a dále už jeho výkon neakceleruje. To není rozhodně špatná zpráva vzhledem k tomu, jak se této ekonomice doposud dařilo bez ohledu na slabší výsledky ostatních starých členských zemí nebo v podmínkách silného eura . Pokud si své tempo Německo udrží i nadále (a to naznačí už údaje v 9:30), není důvod k obavám. A že se současně zvyšuje výrobní inflace , to být problém rozhodně taky nemusí. Vždyť nakonec o co jiného snad ECB s její politikou masívního tisku eur a záporných úrokových sazeb jde? Přece o inflaci , i když to někomu může připadat jako „laciné“ financování starých dluhů jednotlivých zemí eurozóny.Pro nás budou dnešní výsledky z eurozóny, a především pak z Německa, vzhledem k exportní závislosti z pozice subdodavatele, velmi zajímavé. Částečně totiž naznačí, zda zůstane poptávka po českém exportu nadále silná či dokonce ještě zesílí. Poptávka, jak se zdá, zde bude, tak teď už jen mít nějaký ten prostor pro zvyšování nabídky.