Středeční obchodní seance 21. 2. 2018

Středa 21. 2. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-1,01 %), S&P500 (-0,58 %) a NASDAQ (-0,07 %).

Evropa: DAX (+0,83 %), CAC40 (+0,64 %), FTSE 100 (-0,01 %).

Čína: Lunar New Year - Bank Holiday

Japonsko: Nikkei 225 (+0,21 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Nikkei PMI výrobní sektor (únor): 54 b., oček. 55,2 b., min. 54,8 b.

-------------------------------------------------------------

DE/EUR: (9:30/10:00) – Markit PMI výrobní sektor a služby (únor)

GBP: (15:15) - Projev předsedy Bank of England (Mark Carney)

USA: (15:45) – Markit PMI výrobní sektor a služby (únor)

USA: (16:00) – Prodeje existujících domů (leden)

USA: (20:00) – FOMC Minutes (Zápis ze zasedání americké centrální banky)

------------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +3,947 M

------------------------------------------------------------

Úterní zámořská seance přinesla opět mírnou korekci na akciové trhy a indexy uzavřely v červených číslech. Přestože se situace na trzích oproti začátku měsíce viditelně zklidnila, trhy zůstávají stále nervózní a zjevně se dál obávají další vlny výprodejů. K obavám přitom pomáhá hlavně stále poměrně vysoké ocenění akcií, v kombinaci s vysokou úrovní dluhopisových výnosů. Nejlépe se vedlo technologiím. Všechny ostatní sektory skončily v mínusu.

FOMC Minutes – Zápis ze zasedání americké centrální banky

Dnes ve večerních hodinách americký FED zveřejní zápis z posledního lednového zasedání v podobě FOMC Minues. Americká centrální banka při posledním zasedání Janet Yellen ponechala 31. ledna výši úrokových sazeb beze změny ve stávajícím pásmu 1,25-1,50 %. Při lehce optimistickém výhledu růstu cenové hladiny, by se úrokové sazby mohly zvýšit i pod vedením předsedy Jeroma Powella to hned už na příštím zasedání 21. března. Dle analytických domů trh počítá s březnovým zvýšením sazeb na 82 %. Investoři zaměří svoji pozornost zejména na komentáře členů výboru a jejich poznámky k růstu inflace a možný dopad na další nastavení americké monetární politiky. Zveřejněná makrodata z USA naznačují, že by centrální banka mohla zvýšit sazby v letošním roce až čtyřikrát. Racionálně lze však uvažovat o trojitém zvýšení na zasedání v březnu, červnu/září a prosinci.

V průběhu týdne vystoupí řada členů FOMC, např. centralista a šéf newyorského FEDu William Dudley a jestřábí Loretta Mesterová z clevelandského FEDu. Obchodování by dnes mohlo být taktéž spíše lehce nervózní. Čínské trhy mají poslední den svátku oslav nového roku. Z dalších makrodat se dočkáme reportů indexů PMI ze sektoru výroby a služeb napříč všemi trhy.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - Golden Ocean (GOGL), IAMGold (IAG), Sturm Ruger&Company (RGR), Vallourec (VK).

