BP: Počet elektromobilů do r.2040 vzroste 100násobně s 30procentním podílem na ujetých km. Rozvoj sdílené dopravy

Podle poslední dlouhodobé studie analytiků společnosti British Petrol (BP) bude ropná poptávka kulminovat kolem roku 2030. Do roku 2040 dojde k poklesu poptávky, za kterým bude stát především rychlý rozvoj elektromobility a sdílení automobilů.Počet elektromobilů do roku 2040 podle studie vzroste 100násobně oproti stávajícímu stavu. velký podíl na dopravě budou obstarávat sdílené platformy. Podíl elektromobilů na celkovém počtu najetých kilometrů bude v roce 2040 dosahovat cca 30% oproti v podstatě nule v roce 2016. Počet elektromobilů se ze současných cca 3 miliónů do roku 2040 zvýší na více jak 230 miliónů, což bude odpovídat cca 15% celkového vozového parku, který v té době bude celosvětově čítat kolem 2 miliard vozů. Původně analytici firmy předpovídali 100 miliónů elektromobilů do roku 2035.Pokračující rozvoj cestování v globálním měřítku (+ více jak 100%) bude více než kompenzován rostoucí efektivností pohonných jednotek a již zmíněným rozvojem elektromobility a sdílení. Z toho důvodu bude poptávka po PHM v roce 2040 činit cca 18,6 miliónu barelů denně oproti 18,7 mbd v roce 2016, což představovalo zhruba pětinu celkové ropné spotřeby.Analytici BP očekávají, že první skutečně autonomní vozidla budou k dispozici na začátku dvacátých let tohoto století. Jejich relativně vysoká cena způsobí, že budou téměř výhradně provozována společnostmi poskytujícími služby sdílené dopravy. její skutečně razantní rozvoj analytici očekávají ve třicátých letech tohoto století. Náklady na takovou dopravu budou o 40-50% nižší oproti klasickým vozidlům s lidským řidičem.Očekává se, že průměrný elektromobil bude využíván 2,5násobně více oproti stávajícím vozidlům na konvenční spalovací motory.Pro poptávku po ropě samotné analytici BP, podobně jako jejich kolegové v dalších ropných koncernech, očekávají vrchol později v 30tých letech tohoto století na úrovni cca 110 miliónů barelů denně.Dopravní sektor bude po celou dobu dominovat celkové spotřebě, ale hlavním tahounem růstu bude později sektor výroby plastů. Růst poptávky je očekáván také směrem od petrochemického průmyslu Celková poptávka po energiích bude růst ročně o cca 1,3% a bude tažena především poptávkou z Číny a Indie. Obecným trendem bude snaha o rostoucí efektivitu zdrojů.Objem OZE poroste do roku 2040 o 40% s růstem podílu na celkovém mixu ze současných cca 4% směrem k 14%. Důležitým hnacím motorem v tomto ohledu, který může výrazněji překvapit, bude především další regulace, ze strany států či celých uskupení.