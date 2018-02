Summary: Firmy Wal-Mart ani BHP Billiton moc investory nepotěšily. Akcie klesají

Dnešní výsledky společností komentuje analytik Patria Finance Ján Hladký.

USA:

Wal-Mart

Po krasojízdě několika předešlých kvartálů jsme s posledními výsledky Wal-Martu trochu narazili do zdi. Ikona retailového prodeje zaknihovala v uplynulém kvartálu tržby ve výši 136,3 mld. USD (+4 % yoy), přičemž konsensus předpokládal hodnotu 134,8 mld. USD. Důležitá metrika same-store-sales (tržby z prodejen otevřených déle než 1 rok) se pro americké prodejny posunula vzhůru o 2,6 % yoy (predikce +2,0 % yoy). Vyšší režijní náklady však zatlačily na provozní marži, jež se zúžila ze 4,7 % na 3,3 %, což je při takto nízké profitabilitě dost znatelné zhoršení. Nicméně budeme-li abstrahovat od jednorázových položek, díváme se na čistý zisk na akcii ve výši 1,33 USD (+2 % yoy), čímž byly predikce podstřeleny jen o 4 centy.



Co však zabolelo nejvíce, byly slabé internetové prodeje. Expanzí v této oblasti se Wal-Mart snaží postavit hráz Amazonu a jiným online prodejcům, kteří mu ukrajují z retailových tržeb. Problém je, že tempo růstu tohoto segmentu se značně propadlo. Zatímco v předešlých výsledcích nás překvapil 50% meziroční růst tržeb (a předtím dokonce 60%), tak poslední čísla ukazují jen na 23% meziroční nárůst. A to navzdory tomu, že za sebou máme vánoční nákupní sezonu. To samé se týká růstu celkového objemu zobchodovaného zboží, jenž postupně sklesal z +67 % yoy a +54 % yoy na nynějších +24 % yoy.



Moc zářně nedopadl ani výhled. Pro další fiskální rok management očekává čistý zisk na akcii mezi 4,75 – 5,0 USD při konsensu postaveném až na 5,10 USD. Metrika same-store-sales (opět pro USA) by měla pokračovat 2% růstem, což je v linii predikcí. Výhled managementu trochu uklidňuje obavy o online prodeje příslibem 40% růstu. Efektivní daňová sazba by se měla držet v intervalu 24 – 26 %.



Akcie Wal-Mart pravděpodobně reagují na špatné internetové prodeje a padají tak o 10 %.

Home Depot

Prodejce domácího vybavení prezentoval za uplynulé čtvrtletí sérii uspokojivých čísel. Celkové tržby narostly o 7,5 % yoy na 23,9 mld. USD s predikcemi postavenými na 23,7 mld. USD. Ještě více překvapila veledůležitá metrika same-store-sales (tržby z prodejen otevřených déle než 1 rok), která se posunula vzhůru o 7,5 % yoy, zatímco trh očekával růst jen o 6,5 %. Provozní marže se zlehka rozšířila z 13,2 % na 13,4 %, přičemž ji dolů přidržely jednorázové nákladové položky. Čistý zisk na akcii (oproštěný od jednorázových položek a daňové reformy) si polepšil o skvělých 18 % yoy na 1,69 USD (konsensus 1,63 USD).



Nový výhled pro rok 2018 předpokládá růst same-store-sales o 5 %, což je víceméně v linii s predikovanými 5,2 %. Provozní marže by se měla usadit na 14,5 % a čistý zisk na akcii na 9,31 USD. V tomto případě je konsensus postavený na 9,22 USD.



Akcie Home Depot se po dobrém startu vracejí k včerejší zavírací ceně.



EVROPA:

BHP Billiton

Po relativně dobrých výsledcích Rio Tinto zpřed několika týdnů jsou čísla od BHP Billiton obzvlášť velkým zklamáním. Tržby za první polovinu fiskálního roku 2018 poskočily vzhůru o 15 % yoy na 21,5 mld. USD, čímž víceméně splnily konsensus. Horší to však bylo s ukazatelem EBITDA, jenž sice narostl o 15 % yoy na 11,2 mld. EUR, nicméně trh počítal s růstem až na 11,6 mld. EUR. Jedná se o kombinaci slabších realizovaných prodejních cen a rostoucích výrobních nákladů. Ceny hlavních výrobních vstupů, tedy paliva a energií, prozatím zůstávají na úrovních předešlého roku. EBITDA marže ve výsledku sklouzla o 100 bps yoy na 51,4 %. Tyto faktory se spolu s neprovozními položkami protavily v čistý zisk na akcii na úrovni 0,76 USD (+25 % yoy), zaostávajíc za predikcemi o 5 centů. Trochu více mohl zabrat i čistý dluh, jehož se podařilo snížit jen na 15,4 mld. USD (-25 % yoy), zatímco trh počítal s poklesem až k 14,1 mld. USD.



Rozpad ukazatele EBITDA dle jednotlivých divizí ukazuje, že hlavní brzdou byla uhelná divize (-10 % yoy) a to právě kvůli zmiňovaným slabším realizovaným cenám. Zatímco proti předešlému roku rostla cena energetického uhlí (průměrná cena 80 USD/tunu proti 63 USD/tunu), tak koksovatelné uhlí se vybralo přesně opačným směrem (průměrná cena 195 USD/tunu proti 201 USD/tunu). Ukazatel EBITDA je navíc mnohem závislejší právě od výkyvů cen koksovatelného uhlí. Divize železné rudy posílila proti předešlému roku jen o 3 %, jelikož si na ni došláply rostoucí náklady na výrobu. Situaci musela nakonec zachraňovat divize mědi, u níž ukazatel EBITDA vyskočil až o 80 % yoy zásluhou explodujících cen této suroviny (průměrná cena 6 600 USD/tunu proti 5 000 USD/tunu).



Dividenda pro první pololetí byla stanovena na 2,9 mld. USD (výplatní poměr 72 %), což po přepočtu na akcii vychází na 0,55 USD. Budeme-li konzervativně uvažovat stejnou částku pro příští pololetí, tak BHP Billiton vrátí akcionářům za tento fiskální rok 5,8 mld. USD, neboli 5 % současné tržní kapitalizace. Jen pro připomenutí, zdravá rozvaha umožnila managementu Rio Tinto vrátit svým akcionářům až 10 % tržní kapitalizace. Skončíme však na pozitivní notu. Management postupuje s divestici segmentu pro těžbu ropy na americké pevnině. Návratnost kapitálu (ROCE) tohoto byznysu byla v uplynulém pololetí -4 %, což je daleko za průměrem společnosti (12,8 %). První zájemci jsou očekávání v červnu tohoto roku s možným dokončením transakce v průběhu druhého pololetí.



Akcie BHP Billiton obchodované na londýnské burze reagují na neuspokojivé výsledky 5% poklesem.