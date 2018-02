Yamada: 36letý cyklus klesajících sazeb dluhopisů končí. Problémem budou ale výnosy až u 5%

Podle analytika Louise Yamady z LY Technical Research Advisors končí několik desítek let trvající cyklus klesajících dluhopisových výnosů. Od roku 1981, kdy výnos amerických desetiletých dluhopisů dosáhl rekordních 15,84%, výnosy pouze klesaly a to až na rekordní minimum na úrovni 1,36% v polovině roku 2016. Od té doby se výnos zmiňovaných "desítek" zvýšil do blízkosti 3%. Podle Yamady bude tato úroveň klíčová, protože její případné překonání by podle technických indikátorů mělo nastartovat změnu trendu na růstový, který nebyl k vidění od roku 1946.Obvyklá délka úrokového cyklu se pohybuje kolem 22 až 37 let. Změna cyklu obvykle přináší výrazné změny ve skladbě a zaměření nové třídy investorů.Podle Yamady hranice 3% padne ještě v průběhu 1Q tohoto roku a to především v souvislosti s růstem očekávání agresivnějšího postupu Fedu vůči rostoucí inflaci . Trhy se nyní obávají, že růst dluhopisových úroků může negativně ovlivnit dění na akciových trhů. Růst bezrizikových úroků snižuje apetit po rizikovějších investicích. Naposledy se úročení amerických desítek nad hranici 3% krátce dostalo na začátku roku 2014. Minulý týden se úročení posunulo těsně nad hranici 2,9%.Podle Yamady nemusí být růst úročení dluhopisů po určitou dobu v rozporu s dalším růstem akciových trhů. Po určitou dobu bude růst úroků kopírovat celkový růst ekonomiky . Teprve kolem úročení na úrovni 5% by se mohla situace z pohledu akciových trhů začít zhoršovat.