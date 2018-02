Návrat do „starých“ časů?

Začátek tohoto týdne byl na devizových trzích poměrně klidný. Zaměříme-li se však na dosavadní vývoj letošního roku, vidíme, že už to taková „nuda“ nebyla. Potvrzuje to například index banky JPMorgan sledující volatilitu devizových trhů, který se po klidném roce 2017 dostal zpět na úrovně „starých“ časů z listopadu 2016.

Podle údajů banky JPMorgan, které cituje agentura Bloomberg, cenové výkyvy světového devizového trhu, jehož denní obrat dle odhadů dosahuje zhruba 5,1 bilionu dolarů, spojené s nárůstem objemu, a tedy i volatility, dosáhly nejvyšších úrovní od konce roku 2016 (na měsíční bázi). Hlavní otázku, kterou tak teď řeší spekulanti i obchodníci spravující měnové zajištění, je, zda je tento posun dlouhodobým návratem volatility na dosud relativně klidné devizové trhy, či zda šlo pouze o krátkodobý odskok.

Podle vyjádření banky JPMorgan byl rok 2017 z hlediska volatility devizových trhů jedním z vůbec nejklidnějších od r. 2012. Změna přišla až s postupně sílící vidinou utahování měnových politik světových centrální bank následujících tu samou cestu, na kterou se již dříve vydal americký Fed.

Přispěl rovněž i nedávný výplach Wall Street, která si v týdnu od 5. do 9. února prošla vůbec nejsilnějším propadem za poslední dva roky. Tehdy jsme byli svědky toho, jak se zvýšená volatilita, byť ne svou plnou silou, přelila i na devizové trhy. Podle šéfa oddělení vypořádání FX obchodů v JPMorgan Richarda Jamese se to projevilo například na celkových zobchodovaných objemech. „Počet uživatelů obchodujících prostřednictvím naší bankovní platformy vzrostl, a to dokonce natolik, že každý den v tomto týdnu (od 5. do 9. února, pozn. autora) překonal nejvyšší hodnoty dosažené během roku 2017,“ řekl James pro agenturu Bloomberg. Pravdou je, že sledovaný index si v posledních dnech prošel určitým uklidněním. Stále se však nacházíme poblíž letošních maxim.

Morgan Stanley: Dolar dále oslabí

K vyšší volatilitě by mohl přispět i scénář načrtnutý bankou Morgan Stanley. Ta v rámci svého nedávného reportu revidovala predikci vývoje kurzu dolaru, a to v jeho neprospěch. Americká měna by tak vůči té evropské měla letos oslabit až k hranici 1,300 EURUSD, přičemž výprodej USD by měl akcelerovat především ve druhé polovině roku. Hlavním argumentem tohoto scénáře je světový pokles zájmu o dolar v souvislosti s rostoucí chutí investorů více riskovat.

Dalším důvodem, proč by dolar měl oslabit, je výhled narůstajícího fiskálního deficitu USA spojený s daňovou reformou a navyšováním výdajů. Podle Morgan Stanley budou Spojené státy nuceny v prostředí globálního ekonomického růstu a sílící poptávky po kapitálu bojovat o prostředky financování svého deficitu. „Pokud se bude rozpočtový deficit USA nadále zvětšovat, budou muset vzrůst domácí úspory, nebo se běžný účet bude muset propadnout do ještě většího schodku,“ píše banka. Těchto scénářů by mohlo být dosaženo, pokud by Spojené státy zahraničnímu kapitálu nabídly buďto vyšší sazby, případně levnější dolar. „Ze strany vlády je však nepravděpodobná jakákoliv snaha o podporu růstu úspor, která by mohla zabrzdit současný ekonomický růst,“ uzavírá Morgan Stanley.

(Marné?) naděje investorů a nová pravá ruka šéfa ECB

I přesto, že včera byly americké trhy z důvodu státního svátku (Den prezidentů) zavřené, na dolaru jsme pozorovali zpevnění vůči euru pod hranici 1,240 EURUSD. To se dá odůvodnit tím, že nás tento týden čeká poměrně dost komentářů ze strany členů měnového výboru Fedu, včetně středečních Fed Minutes. Někteří investoři tak čekají, že by se americká měna mohla dočkat alespoň nějakých zisků, byť velká většina fundamentů (dlouhodobých) hraje v její neprospěch.

Dolar by rovněž mohly poškodit z pohledu ministerstva financí neuspokojivé výsledky příštích aukcí státních dluhopisů s tím, jak investoři stále nejeví dostatečně výraznou obnovu zájmu (byť výnosy mírně klesly z nedávno dosažených několikaletých maxim) o tyto instrumenty.

V neposlední řadě stojí za zmínku výběr příštího viceprezidenta Evropské centrální banky. Poté, co irský kandidát Philip Lane, který je zároveň guvernérem irské centrální banky, svou kandidaturu stáhl, se Euroskupina shodla, že doporučí španělského ministra financí Luise de Guindose, jenž by v květnu měl nahradit současného viceprezidenta Vitora Constancia.

Jmenování de Guindose by dle odhadů mohlo podpořit pravděpodobnost, že by se příštím guvernérem ECB mohl stát šéf německé Bundesbanky Jens Weidmann. Pokud by ten v příštím roce opravdu nahradil Maria Draghiho, očekává se, že by to celkově podpořilo jestřábí sentiment instituce, což by vzhledem k naplánovanému utahování evropské měnové politiky (o roce 2019 se mezi analytiky hovoří v souvislosti s možností zvyšování úrokových sazeb) mohlo ještě více podpořit euro.

Z hlediska dnešního dění by další vývoj sledovaného páru mohl ovlivnit například německý ZEW index (očekává se pokles), o něco slabší vliv by pak mohla mít spotřebitelská důvěra eurozóny. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí 1,2353 až 1,24877 EURUSD.*

Poměrně klidný obchodní den jsme zažili na koruně, u které jsme pozorovali, byť jen mírnou, snahu o zpevnění směrem k hranici 25,30 za euro. Ve dvojici s USD se pak držela poblíž úrovně 20,40 za dolar. Vedle koruny pak zpevňovaly i další měny regionu, a to polský zlotý a maďarský forint.

Ministerstvo financí včera oznámilo, že v březnové aukci plánuje emitovat dluhopisy v hodnotě až 24 miliard korun a pokladniční poukázky až za 20 miliard. Vy zbytku týdne nás žádná domácí data nečekají. První „akce“ přijde až v pondělí, kdy budou zveřejněny indikátory spotřebitelské, podnikové a souhrnné důvěry.

Vzhledem k absenci domácích fundamentů tak bude další vývoj koruny určen především celkovým sentimentem světových trhů. Pokud se situace bude dále uklidňovat a investoři budou mít tendenci vracet se k rizikovějším aktivům, česká měna by z toho mohla jen profitovat. Nelze zároveň vyloučit možné komentáře ze strany ČNB. Z dostupných informací například víme, že ve středu v pražském CEVRO institutu promluví člen bankovní rady Marek Mora.

Aktuálně se koruna obchoduje na 25,31 EURCZK. Dle našeho modelu by se její kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,28 až 25,37 EURCZK, vůči dolaru pak od 20,33 až 20,46 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.