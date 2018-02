Úterní obchodní seance 20. 2. 2018

Úterý 20. 2. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,08 %), S&P500 (+0,04 %) a NASDAQ (-0,023 %).

Evropa: DAX (-0,53 %), CAC40 (-0,48 %), FTSE 100 (-0,64 %).

Čína: Lunar New Year - Bank Holiday

Japonsko: Nikkei 225 (-1,01 %).

Makroekonomický kalendář

DE: (08:00) – Index cen výrobců (leden)

DE/EUR: (11:00) – ZEW Index ek. sentimentu (únor)

EUR: (16:00) – Spotřebitelská důvěra (únor)

Úvodní obchodní seance se nesla za velmi nízkých objemů a to zejména díky svátkům v Číně, USA a Kanadě. Ačkoliv evropské trhy odstartovaly úvod týdne pozitivně, v závěru dne své zisky odevzdaly a otočily se do červených čísel. Evropské trhy odepsaly v průměru půl procenta, přestože evropská měna pod tíhou amerického dolaru lehce oslabovala.

FOMC Minutes – Zápis ze zasedání americké centrální banky

Ve středu ve večerních hodinách americký FED zveřejní zápis z posledního lednového zasedání. Americká centrální banka při posledním zasedání Janet Yellen ponechala 31. ledna výši úrokových sazeb beze změny ve stávajícím pásmu 1,25-1,50 %. Při lehce optimistickém výhledu růstu cenové hladiny, by se úrokové sazby mohly zvýšit i pod vedením předsedy Jeroma Powella to hned už na příštím zasedání 21. března. Dle analytických domů trh počítá s březnovým zvýšením sazeb na 82 %. Investoři zaměří svoji pozornost zejména na komentáře členů výboru a jejich poznámky k růstu inflace a možný dopad na další nastavení americké monetární politiky. Zveřejněná makrodata z USA naznačují, že by centrální banka mohla zvýšit sazby v letošním roce až čtyřikrát. Racionálně lze však uvažovat o trojitém zvýšení na zasedání v březnu, červnu/září a prosinci. V průběhu týdne vystoupí řada členů FOMC, např. centralista a šéf newyorského FEDu William Dudley a jestřábí Loretta Mesterová z clevelandského FEDu.

Data z amerického nemovitostního trhu

Při zkráceném týdnu, kdy zámořské akciové burzy zůstaly během úvodní obchodní seance zavřené z důvodu svátku Presidents' Day – Washington's Birthday, bude vrcholem zveřejněných dat z USA série reportu z amerického trhu bydlení. Výsledková sezóna bude pokračovat zveřejněním výsledků společností jako Home Depot (HD) a Walmart (WMT).

Evropské indexy PMI a zápis ECB

V průběhu týdne se evropští investoři zaměří na ZEW indexy ek. sentimentu a reporty Markit PMI, které se dostaví z Německa a eurozóny. Čtvrteční zápis z posledního zasedání ECB by měl potvrdit, že banka prozatím udrží svůj stimulační program ve výši 2,5 bil. EUR a to tak dlouho, jak jen to guvernér Draghi uzná zapotřebí. Mario Draghi se v lednu nechal slyšet, že je jen velmi malá pravděpodobnost, že ECB v tomto roce pozmění nastavení úrokových sazeb. ECB v říjnu minulého roku snížila měsíční nákupy dluhopisů z 60 na 30 mld. EUR, nicméně prodloužila dobu programu do konce září tohoto roku.

Úterní obchodní seance bude ve znamení evropských makrodat. Pravidelný report týdenní změny zásob ropy WTI dle API se díky svátků v USA přesouvá z úterý na středu.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - American Water Works (AWK), Domino’s Pizza (DPZ), MGM (MGM), Home Depot (HD), Deutsche Boerse, Heidelbergcement (HE1)

