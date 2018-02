Evropští regulátoři virtuální měny neřeší, ale asi jen zatím

Tři unijní instituce, takzvané ESAs, regulující základní segmenty finančního trhu (EBA pro bankovnictví, EIOPA pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní fondy , ESMA pro trhy s cennými papíry) minulý týden zveřejnily varování evropským spotřebitelům před investováním do kryptoměn Podle tohoto prohlášení podléhají kryptoměny extrémnímu cenovému kolísání, vykazují jasné známky cenových bublin a jejich držitelé čelí vysokému riziku ztráty velké části nebo dokonce všech peněz investovaných do těchto nástrojů. Kryptoměny a jejich burzy podle varování ESAs nepodléhají v rámci EU žádné regulaci, takže investoři do nich nejsou legislativně chráněni tak, jak tomu je u standardních finančních služeb a produktů. Varování také připomíná, že ESMA vydala vyjádření k Initial Coin Offerings už v listopadu 2017 a EBA vydala varování a dva oficiální názory už v prosinci 2013, červenci 2014 a srpnu 2016.Nulová regulace je ale nejspíš jen přechodný stav. Mnohé evropské vlády (Němci, Francouzi a další) se k tématu stavějí aktivněji – chtějí, aby se o krocení kryptoměn mluvilo na březnovém summitu G20. A to ani ne tak kvůli ochraně spotřebitelů (prostých investorů), jako spíš v důsledku podezření, že kryptoměny jsou používány k usnadnění nekalých aktivit (praní špinavých peněz, financování terorismu a obchodu s drogami).

