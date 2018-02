SpaceX rozjíždí Muskův nový projekt vesmírného internetu

Společnost SpaceX, která na sebe v nedávné době upozornila odpálením aktuálně nejsilnější vesmírné rakety, tento týden oficiálně zahájí další ze svých ambiciózních projektů. Ve středu plánuje vypustit první testovací satelity budoucí celosvětové komunikační sítě, která by měla nabídnout rychlé internetové připojení kdekoliv na světě.

Vystřelení satelitů do kosmu je pro vesmírnou společnost Elona Muska zkouškou technologií pro komunikační systém, jehož dokončení je v nejlepším případě šest let vzdáleno. V případě úspěšného testu plánuje SpaceX vypustit první komerční satelity během příštího roku, při plánovaném dokončení systému v roce 2024 by pak Zemi obíhala konstelace 11 000 zařízení.

Podle interních finančních dokumentů SpaceX získaných v loňském roce listem Wall Street Journal má firma ohledně tohoto projektu vysoká očekávání. „SpaceX předpokládá, že její služba satelitního poskytování internetového připojení bude mít do roku 2025 přes 40 milionů předplatitelů a na tržbách vygeneruje okolo 30 miliard dolarů“, napsal WSJ.

Vznikající odvětví vesmírných providerů slibuje tvrdý konkurenční boj, u amerického federální komise pro telekomunikaci (FCC) si o licenci zažádalo již 12 společností, včetně SpaceX. S vidinou vysokých zisků se do zbrusu nové oblasti stahují také velcí globální hráči. Google, který původně dokonce zvažoval vybudování vlastního satelitního systému, před třemi lety vedl skupinu investorů, od kterých SpaceX vybrala 1 miliardu dolarů. SoftBank a zakladatel skupiny Virgin, Richard Branson, pak podpořili evropského rivala OneWeb, který plánuje začít poskytovat připojení již příští rok.

Při aktuálním testu vysílá SpaceX na oběžnou dráhu země dva satelity, aby vyzkoušela kvalitu jejich propojení mezi sebou a s několika vytipovanými pozemními stanicemi, mezi nimiž je i ústředí sesterské společnosti Tesla. SpaceX chce propojením velkého množství satelitů vytvořit takzvanou „mesh network“, ve které si satelity budou data vzájemně předávat a umožní tak přístup kdekoliv na světě.

Hospodárnost satelitní komunikace se výrazně zlepšila od dob, kdy na přelomu tisíciletí hned několik ambiciózních projektů skončilo finančním kolapsem, čímž od tohoto odvětví na dlouhou dobu odradily potenciální investory. „Bankrot společností Globalstar a Iridium tehdy všechno utnul“, říká Robert Twiggs, jeden z investorů společnosti CubeSats, která vyrábí nejnovější generaci levných malých satelitů snižujících náklady pro výzkum ve vesmíru.

Malé satelity na nízkých zemských orbitech, jako jsou právě CubeSats, byly doposud používány pro detailní fotografie zemského povrchu, kde snižují náklady na podklady pro průmyslové použití v energetice nebo zemědělství. Jejich rentabilní použití v telekomunikacích se teprve bude muset prokázat. Nicméně, malá vzdálenost těchto satelitů od zemského povrchu by měla eliminovat zpoždění signálu, se kterým se musí počítat u zařízení na vyšších orbitech.

Plán SpaceX osobně podpořil také předseda FCC Ajit Pai, který vyzval zbývající členy komise ke schválení její žádosti. SpaceX by se v případě schválení stala první americkou společnosti s licencí, doposud byly schváleny pouze žádosti výše zmíněné OneWeb, dále pak společnosti Space Norway a kanadské Telesat.



(FT, CNN)