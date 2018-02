Další vývoj na akciích bude záležet na tom, jak Fed chápe svůj inflační cíl

William Dudley, který stojí v čele New York Federal Reserve, se podle svých slov domnívá, že současné turbulence na trzích jsou nevýznamné. Známý ekonom zaměřující se na americkou monetární politiku Tim Duy v této souvislosti na FedWatch poukazuje na to, že Ben Bernanke v květnu roku 2007 zase říkal, že dopady problémů na celkový trh s bydlením v oblasti subprime hypoték by měly být omezené a Fed nečeká, že by se projevily v širší ekonomice a ve finančním systému. Mýlí se nyní zástupci Fedu ve svém odhadu podobně jako v roce 2007?



Duy tvrdí, že Fed se momentálně o problémy na americkém akciovém trhu nestará a zaměřuje se na širší obrázek. Tím jsou zejména jeho projekce dalšího ekonomického vývoje, které se prozatím nemění. „Moje pozice ohledně turbulencí na trzích je také stále stejná. Až do minulého roku trhy podceňovaly rizika spojená s růstem sazeb, ale pak postupně pochopily, že Fed se zvyšováním sazeb skončit skutečně nehodlá. Ekonomická normalizace postupovala rychleji, než se čekalo, rány způsobené finanční krizí se hojily a ekonomika si vedla nejlépe od devadesátých let. Ceny akcií ale tyto změny nereflektovaly, jejich zisky byly přehnané, protože i mírná normalizace sazeb implikovala pokles akcií, ne jejich růst,“ píše Duy.





I Duy se ovšem domnívá, že šoky na Wall Street se nepřenesou do širší ekonomiky . Jinak řečeno, „zdá se, že vývoj bude připomínat spíše rok 1987 než rok 2007.“ Následující graf porovnává vývoj amerického akciového trhu během prvního zvednutí sazeb v daném cyklu. Hodnota 100 na ose X odpovídá dni zvednutí sazeb:Duy na základě záznamů z jednání Fedu odvozuje, že i jeho zástupci se obávali propadu cen akcií a jeho dopadu na širší ekonomiku. Ti se podle ekonoma budou ze současné korekce radovat, protože „z trhu upustí přebytečný tlak“. Někteří zástupci Fedu zase vnímali vysoké ceny akcií jako známku poklesu neutrálních sazeb. Když nyní trh oslabil, budou to interpretovat jako indikátor růstu neutrálních sazeb, což je pozitivní vývoj, který jde ruku v ruce s oživující ekonomikou.„Přesto bych netvrdil, že 10% pokles trhu je nevýznamný. Někdo ho hodně pocítí, i když je těžké říci, kdo všechno to bude. Vím ale, že i malé události se mohou nakupit a vznikne z nich velký problém. Nemyslím si, že tomu tak je právě nyní, ale ve stejné pozici byl Bernanke v roce 2007. Poučení je tedy takové, že zástupci Fedu by měli na podobné události hledět s pokorou, a to alespoň v případě, že hovoří na veřejnosti,“ radí Duy.Podle ekonoma se Fed v roce 2017 snažil zejména o to, aby trh počítal se zvedáním sazeb i přesto, že projekce Fedu se nenaplňovaly. V roce letošním bude mít opačný úkol – zabránit tomu, aby očekávání týkající se zvedání sazeb nepřestřelila směrem nahoru. „Fed pravděpodobně vyšle signál, že pokud dojde k přestřelení inflačního cíle, nebude reagovat příliš citlivě, protože ani v roce 2017 ihned nereagoval na to, když inflace podstřelovala. Fed bude mít příležitost ukázat, že jeho inflační cíl je symetrický a 2 % nejsou stropem, ale skutečným cílem. Pokud ji využije, trh to bezesporu přivítá,“ uzavírá Duy.Zdroj: FedWatch