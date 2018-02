Nové aplikace pro cestovatele

Dnešní cestování není co bývalo. Naštěstí! Služby delegátů a cestovních kanceláří totiž zčásti nahradily vychytané weby a aplikace. My jsme pro vás vytipovali ty nejzajímavější a nejužitečnější, které vám zajistí vše od pojistky přes letenky až po itinerář. Znáte je?



Kayak

Srovnávač, přes který si vyberete vše od letenek přes hotel až třeba po půjčovnu aut. A pokud plavete v angličtině, obdobně vychytané je i Momondo, které je dokonce v češtině.

web



Sygic Travel

Mapa s vyznačenými náhledy pamětihodností a zajímavých míst. Zní to prostě, ale takhle přehledně a uživatelsky přístupně jste ještě výlet neplánovali. Kdekoliv po světě, kam vás vítr zavane, během okamžiku víte, co je v okolí k vidění.

web



Rome2Rio

Velmi populární pomocník pro flexibilní cestovatele. Dumáte, jak se dostat nejlépe/nejrychleji/nejlevněji na nedaleký ostrov nebo do jiné městské čtvrti? Stačí zadat bod A, bod B a trasu už nechte na Rome2Rio. To své vědomosti čerpá z více než 4800 dopravních operátorů v téměř 160 zemích, takže cestu vždy spolehlivě najde.

web



Utrip

Neboli automatický itinerář a náš favorit. Zadáte místo/město, nastavíte si, jestli vás víc baví jídlo nebo historie a jaký máte rozpočet. A Utrip vám nahodí co, jak, kde a kdy dělat, včetně tipů, kde po cestě povečeřet a kam jít na drink. Den po dni, hodinu po hodině. Ideální inspirace na cesty!

web



Flight Aware

Ryze praktická záležitost. Jak už název napovídá, na Flight Aware si můžete rychle zkontrolovat veškeré informace o vašem letu, včetně všech změn od čísla terminálu až po čas odletu.

web



TripIt

Všechny informace o vaší cestě na jediném místě. A navíc – aplikace vás upozorní, že byste měli vyrazit na letadlo, že má let zpoždění nebo jestli není k mání lepší sedadlo. Váš itinerář je navíc přístupný i offline. TripIt vás doslova navede z domova do letadla, z letadla k autopůjčovně, z autopůjčovny do hotelu a zpátky domů.

web



Packpoint

Kouzelník, který vaší lokaci, termín dovolené a itinerář “konzultuje” s předpovědí počasí a doporučí seznam věcí, které si s sebou zabalit. Teď už nic nezapomenete a nic nebudete mít navíc. Maximálně tak ušetřený čas před skříní.

web



XE Currency

Sice to není ta nejpěknější aplikace, ale přesto je jedna z nejoblíbenějších. Zkrátka – rychle vám konvertuje kterékoliv měny na světě. Za pár sekund a díky pravidelné aktualizaci vždy správně. Nic víc, ale nic míň.

web



Localeur

Nejste milovník turistických hospod, barů a obchodů? Tak to je pro vás tahle appka jako dělaná. Localeur totiž informuje o tipech místních obyvatel. Co doporučují, kam chodí. Abyste měli z dané země opravdu autentický pocit. Na podobném principu funguje i Cool cousin.

web



Chytrý Honza

Jedno české želízko v ohni. Každý dobrodruh ví, že na cesty kartička pojištěnce prostě nestačí, takže cestovní pojištění za žádných okolností nepodceňujte. A s tímhle srovnávačem se nevymluvíte ani na čas nebo peníze. Seřadíte si totiž všechny dostupné nabídky online, vyberete tu nej, zaplatíte a za pár minut máte pojištění v mailu. Z pohodlí domova nebo klidně cestou na letiště.

web



Rebtel

Levné volání z celého světe i bez wi-fi? S touhle aplikací bez problému. K mání na AppStore a na Google play.

web



Waze

Řada taxikářů a řidičů nedá na tenhle zázrak dopustit. Bodejť by ne, když je to nejspíš ta nejlepší dopravní aplikace. Je pravidelně aktualizovaná, a to z části samotnými řidiči, takže neukáže jen cestu, ale i i případně překážky v dopravě a jak se jim vyhnout.

web





TunnelBear

Streamujete v zahraničí? Připojujete se na tamní wi-fi? Tak to byste měli používat tzv. VPN (virtual private network), který před okolím skryje vaši IP adresu a lokaci. S tímhle medvědem prostě budete v bezpečí i online.

web



Hopper

Taky si někdy nad cenami letenek říkáte, jestli třeba zítra nebudou levnější? To je dobře, protože tenhle vyhledávač letenek má jednu skvělou funkci – poradí, jestli letenku koupit hned nebo počkat na lepší nabídku. Prý s 95% úspěšností!

web



Luckytrip

No a končíme něčím pro opravdové fajnšmekry. Znáte to, někam se vám chce vypadnout, ale nevíte přesně kam. Tak to nechte náhodě, respektive na aplikaci Luckytrip. Aplikaci zajímá jen váš rozpočet, sama najde ty nejvýhodnější letenky a ubytování. Kde? To se nechte překvapit!

web

