Venezuela začne s předprodejem Petra už v úterý

Podle agenturních zpráv by měla Venezuela už zítra tedy v úterý 20. února zahájit předprodej své vlastní virtuální měny nazvané petro. Nová kryptoměna by měla být první svého druhu a měla by být podložena nerostným bohatstvím země, které patří svými zásobami mezi největší na světě.Vedení země si od vlastní kryptoměny slibuje především řešení přílišné závislosti na amerických dolarech a pomoc v boji s negativními dopady ekonomických sankcí uvalených na zemi ze strany USA a EU kvůli autoritářské povaze tamního vládního režimu.Petro by mělo být podloženo existujícími rezervami ropy zlata a diamantů. Petro nebude ze začátku dostupné ve své vlastní měně.Venezuelský regulátor uvedl, že očekává zájem investorů z Kataru, Turecka a dalších zemí Středního východu a také z EU a USA.Nová virtuální měna má velké množství kritiků, kteří poukazují především na to, že země se potácí dlouhodobě v problémech, protože její vedení je zcela v rozkladu, což je třeba vyřešit. Případné obcházení sankcí a vyhýbání se řešení jádrových problémů naznačuje, že vedení samo se stalo obětí své vlastní propagandy.Objevují se ale i pozitivní komentáře v tom smyslu, že jde o skutečně převratnou myšlenku, která, pokud by se ukázala jako funkční, může najít mnoho dalších následovatelů v dalších zemích světa.Podle dalších komentářů je myšlenka podložit virtuální měnu reálným podkladem výborným nápadem ve chvíli, kdy je svět doslova zaplavován penězi, které nemají za sebou žádný reálný základ. Překvapením je pak relativně malá podpora stávající kryptoměnové komunity pro novou měnu.

