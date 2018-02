Česko zasáhnou kruté mrazy. Bude o 15 °C méně, než je obvyklé

Česko zasáhnou kruté mrazy! Zatímco dosavadní průběh zimy byl relativně mírný, konec února přinese silné ochlazení. Pozor by si měli dávat hlavně starší a nemocní lidé!

Celodenní mrazy i v nížinách a -15 stupňů Celsia po ránu! Tak to bude vypadat od konce tohoto týdne, varují meteorologové. Chladněji bude o 10-15 stupňů než je v tuto roční dobu obvyklé

"O víkendu už očekáváme celodenní mrazy tak zvané ledové dny. V ranních minimech o víkendu naměříme jen -15 °C," předpovídá meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu.

"Evropu čeká velmi studený konec února. Už o víkendu se prudce ochladí. Studený arktický vzduch pronikne do střední Evropy ze severovýchodu. Denní teploty budou o 15 stupňů nižší, než jsou v průměrné teploty v tomto období," potvrzují slova Honsové experti z portálu Severe Weather Europe.

Teploty hluboko pod bodem mrazu znamenají velkou zátěž pro lidský organizmus. V ohrožení jsou zejména malé děti, staří lidé a lidé s nemocemi srdce. Obzvlášť opatrní by měli být kardiaci, kteří by se při mrazech měli vyhýbat větší fyzické zátěži. Naopak v pohodě by měli být lidé, kteří se pravidelně otužují.

Jednoduché triky:

Během zimy našemu organizmu škodí teplotní šoky. Otužování je nejpřirozenější a nejlevnější způsob zvyšování imunity. Vede totiž k tomu, že tělo nižším teplotám přivykne a stane se odolnějším. Tipy k otužování:

- Stáhněte topení v bytě. Teplota v obytných místnostech by neměla překročit 22 stupňů, v ložnici a na chodbě to může být i méně. Budete-li ubírat postupně (ne víc než stupeň za týden) změnu vůbec nepocítíte.

- Každé ráno si dejte studenou sprchu. Začněte teplou, pak vlažnou a nakonec pusťte tu nejstudenější.

- Nepřetápějte na pracovišti. Pokud sedíte celý den v kanceláři, máte sklon vytáčet topení na vyšší a vyšší teplotu, chladno je vám ale hlavně proto, že se nehýbete. Je lepší si dopřát trochu pohybu, nebo si vzít svetr.

- Péřovou bundu si nechte na hory a do mrazu, při teplotách nad nulou je zbytečná. Noste ale rukavice a čepici, zabráníte úniku tepla a nebudete potřebovat tak tlusté oblečení. A v teple je můžete snadno sundat.

Předpověď na následující dny:

Úterý

V úterý bude zataženo až oblačno, na jihozápadě a jihu místy se sněžením. K večeru od severovýchodu místy polojasno. Noční teploty padnou -2 až -6 °C, místy až -10 °C. Nejvyšší teploty -1 až +5 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem -4 °C. Mírný severovýchodní vítr.



Středa

Ve středu bude oblačno, ojediněle sněžení. Noční teploty 0 až -4 °C, místy až -8 °C. Denní teploty 0 až 4 °C. Mírný severovýchodní vítr.

Čtvrtek

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ojediněle sněžení. Noční teploty -2 až -6 °C, ojediněle -10 °C. Denní teploty -3 až 1 °C. Mírný až čerstvý severovýchodní vítr.

Pátek

V pátek bude oblačno až polojasno, na jihovýchodě ojediněle sněžení. Noční teploty -2 až -6 °C, ojediněle -10 °C. Denní teploty -4 až 0 °C. Mírný až čerstvý severovýchodní vítr.





Víkend

O víkendu bude polojasno, ale dojde k ochlazení. Noční teploty -4 až -8 °C, místy až pod -15 °C. Denní teploty v sobotu se budou pohybovat okolo -5 až -1 °C, v neděli teplota klesne k -6 až -2 °C. Na některých místech v Česku budou v neděli i sněhové přeháňky.

Předpoklad na začátek dalšího týdne

