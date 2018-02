8. týden ve znamení předstihových indikátorů a finální inflace v eurozóně

Ve středu vyjdou předběžné hodnoty předstihového indikátoru PMI ve výrobě pro USA a celou eurozónu včetně jednotlivých států.Více než samotná hodnota bude zajímavé zhodnocení růstu cen vstupů a výstupů, které byly v posledních měsících na vzestupu. Kdyby tento trend pokračoval, byla by to dobrá zpráva pro ECBTím by se mírně snížila mezera mezi růstem HDP implikovaným hodnotou PMI a reálným růstem HDP která je nejvyšší od března 2015. Ve stejný den v USA vyjde také záznam z měnově politického jednání Fedu, který ale pravděpodobně nepřinese nic nového.