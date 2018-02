Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna

I letošní rok budou pracovníci Finanční správy vyjíždět do vybraných obcí, aby usnadnili občanům podání daňových přiznání. V posledních dnech podávání budou také rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť. Od pondělí 26. 3. 2018 do čtvrtka 29. 3. 2018 vždy od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty pro podání, tj. v úterý 3. 4. 2018 od 8:00 do 18:00 hodin. Přehled o výjezdech do obcí.

Poplatníci mohou komunikovat s finančním úřadem i elektronicky a to konkrétně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, která je dostupná na www.daneelektronicky.cz. Zde najdou veškeré informace, nutné k vyplnění a podání přiznání. Výhodou elektronického podání je možnost jej odeslat v jakoukoliv denní i noční dobu, bez ohledu na úřední hodiny.

Na Twitteru Finanční správy budou od 26. února každé pondělí zveřejňovány statistiky s počty odevzdaných daňových přiznání. Od 26. března budou tyto statistiky k dispozici každý pracovní den.

Upozorňujeme, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím zmíněné aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo přes datovou schránku.

Zaměstnanci, kteří měli v roce 2017 příjmy čistě jen ze závislé činnosti od zaměstnavatele, mohou využít zjednodušený formulář k dani z příjmů fyzických osob na dvě stránky. Pokud podávají daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, upozorňujeme na správné předčíslí bankovního účtu, které je pro placení daně 721. Toto předčíslí platí i pro zjednodušený dvoustránkový formulář k dani z příjmů fyzických osob.

Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.