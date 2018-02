Trhům v Evropě pomáhají ocelárny a jim Trump. Zátěží dne je majitel značky Durex

Evropské burzy v polovině vrtkavé pondělní seance mírně klesaly. Chabé výsledky společnosti Reckitt Benckiser oslabily akcie výrobců spotřebního zboží, což převážilo nad zisky finančních titulů a oceláren poté, co Spojené státy přišly s návrhy na masivní omezení dovozu.

Akcie oceláren Tenaris, Outokumpu i nám nejbližší Arcelor Mittal, které však všechny mají továrny ve Spojených státech, patřily mezi nejsilnější evropské tituly s růstem v rozmezí 0,5 až 3,6 procenta. Spolu se silnými akciemi finančních domů přispěly k mírnému růstu trhů po otevření, ale index STOXX 600 později podlehl poklesu v sektoru spotřebního zboží a ubírá kolem 0,2 procenta. Za celý minulý týden si index nicméně připsal o 3,3 procenta, když silné výsledky firem a opětovný příliv prostředků do akciových fondů pomohl globálním burzám zotavit se z bouřlivého začátku měsíce. Na dvouapůlleté maximum z konce ledna STOXX 600 stále ztrácí ještě zhruba 6 procent.

Reckitt Benckiser nenaplnila svým ziskem očekávání a oznámila pokles marží kvůli tvrdšímu konkurenčnímu prostředí na rozvinutých trzích a vyšším cenám komodit. Společnost navíc uvedla, že tyto problémy v blízké době potrvají. Akcie tohoto výrobce kondomů Durex či desinfekčních prostředků Lysol padaly o 5,5 procenta. Menší měrou oslabovaly také akcie společností Unilever, Diageo, Nestlé a Danone.

Americké ministerstvo obchodu doporučilo, aby prezident Donald Trump uvalil výrazná omezení na dovoz oceli a hliníku z Číny a dalších zemí, od globálních tarifů a cel pro konkrétní země až po obecné dovozní kvóty. Podle analytiků Morgan Stanley by mohla Evropská komise odpovědět opatřeními pro omezení dovozu oceli do EU, z čehož by měly největší prospěch ocelárenské skupiny ArcelorMittal a SSAB. Jejich akcie v pondělí rostly o 0,6, respektive 2,3 procenta.

(Zdroj: Reuters, Patria, Bloomberg)