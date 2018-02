Goldmani: Rudá barva kam se podíváš. Efekt daňové reformy rychle vyprchá

Analytici Goldman Sachs nesdílejí pozitivní náhled na budoucnost ekonomiky potažmo akciových trhů jako jejich kolegové z JPMorgan. Podle Goldmanů jsou všude patrné výrazné a závažné varovné signály, vládní deficit se blíží svým rozsahem doposud neprobádaným oblastem. Mezi hlavní hrozny patří rostoucí dluhové potřeby, růst výnosů a úroveň vládních výdajů.Federální deficit by mohl stoupnout do roku 2019 až k 5,2% celkového HDP a mohl by růst i nadále, což není dlouhodobě udržitelný stav. Celkové zadlužení se nyní pohybuje na úrovni 77% HDP . Do roku 2021 by se mohlo navýšit na 85% a do roku 2047 dokonce až na 150%.Podle analytiků banky pozitivní efekty Trumpovy daňové reformy americké ekonomice nevydrží na dlouho. Fiskální expanze by mohl podpořit růst HDP v tomto a příštím roce o 0,7 respektive 0,6 procentního bodu a to bude vše.Podle analytiků banky bude vážným problémem v budoucnu růst nákladů na obsluhu dluhové zátěže. Vláda respektive MF letos vydají dluhopisy za cca 1 bilión USD a toto číslo časem s největší pravděpodobností pouze poroste. Zápůjční sazby jsou nyní stále ještě na rekordně nízkých úrovních, což ovšem nebude trvat do nekonečna. Do roku 2021 se vládní úrokové náklady zvednou k 2,3% a do roku 2027 pak až na 3,5%.