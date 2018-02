JPMorgan: Růst inflace a platů bude pro akciové trhy pozitivním motorem a ne zkázou

Podle analytiků americké banky JPMorgan Chase není třeba se obávat očekávaného růstu inflace a platů, ba spíše naopak. Oba faktory by měly být příznivými momenty z pohledu akciových trhů. Růst firemních nákladů spojených se zvyšováním obou zmíněných faktorů je totiž spíše známkou zdravého ekonomického vývoje. Jeho projevy v podobě růstu produkce a tržeb překonávají negativní tlak na ziskovost vyvolaný zmíněnými faktory.Investoři by proto měli akciové trhy opouštět až v případě, že produkce a růst tržeb začnou pokulhávat za jejich odhady a to se zjevně ještě ani zdaleka nechystá.Akciové trhy jsou navíc tradičně brány spíše jako forma zajištění oproti případné inflaci . Historicky firmy produkují nejlepší výsledky při inflaci v rozpětí od 1 do 3%. Současný stav do tohoto rozpětí stále vcelku v pohodě zapadá.

