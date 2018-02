Pondělní obchodní seance 19. 2. 2018

Pondělí 19. 2. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,08 %), S&P500 (+0,04 %) a NASDAQ (-0,023 %).

Evropa: DAX (+0,86 %), CAC40 (+1,13 %), FTSE 100 (+0,80 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,97 %).

-------------------------------------------------------------

Čína: Lunar New Year - Bank Holiday

USA: Presidents' Day - Bank Holiday

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Obchodní bilance (leden): -943,4 mld. JPY, oček. -1000 mld. JPY

JPY: Export (y/y za leden): +12,2 %, oček. +10,3 %. min. +9,3 %

JPY: Import (y/y za leden): +7,9 %, oček. +8,3 %. min. +14,9 %

BOE: (19:45) - Projev guvernéra Mark Carney

------------------------------------------------------------

Minulý týden pomohl indexům získat půdu pod nohama a pomohl také ke snížení volatility, která se u amerického VIX indexu dostala pod 20 bodů. Nálada na trzích se pozvolna stabilizuje, ale býci na akciích zatím nemají vyhráno, když musejí dál netrpělivě sledovat pokračující růst dluhopisových výnosů, který může být katalyzátorem dalších výprodejů. Začátek týdne by však podle futures na US indexy měl proběhnout opět spíše v klidném duchu, k čemuž by mohla napomoci dnes i absence významnějšího makra a svátek v USA.

