Odvážná sázka? Euro posílí na sedmileté maximum

Dolar má za sebou jeden z nejhorších týdnů za posledních devět měsíců. Dolarový index sledující vývoj USD vůči koši vybraných měn se dostal až ke svému tříletému minimu. A tím to dle některých investorů nekončí. Podle analytického týmu Citibank by dolar vůči euru mohl dále oslabit, a to až na sedmileté minimum.

V neprospěch americké měny letos hovoří hned několik faktorů. Jedná se nejen o evidentní sklon Washingtonu k protekcionismu či o již několikrát vyslovenou politickou náklonnost k slabému dolaru. Oslabení měny největší ekonomiky světa nezvládl výrazně omezit ani nárůst výnosů amerických dluhopisů až na jejich čtyřletá maxima, kde spíše než inflační očekávání ovlivňující výhled vývoje úrokových sazeb Fedu působí nárůst časové prémie jakožto požadované kompenzace při držení dlouhodobých instrumentů oproti těm krátkodobým.

Proč dolar slábne, když výnosy dluhopisů rostou?

Podle Citibank by tak trend oslabujícího dolaru mohl pokračovat. Ve dvojici s eurem bychom se mohli dostat dokonce až na jeho zhruba sedmileté maximum 1,400 EURUSD, přičemž hlavním argumentem je podobnost aktuálního eurového cyklu s těmi z let 1992-2001-2004. Z krátkodobého hlediska by se pak investoři měli zaměřit na hranici 1,280 EURUSD, která je dle banky silnou rezistencí.

Pravdou je, že část obchodníků se během posledního týdne rozhodla své sázky na silnější euro uzavřít. Odpovídá tomu pokles čistých sázek hedgeových fondů, které podle dat agentury Reuters klesly o necelých 10 % z 140 823 na 127 298.

Co se týče dnešního obchodního dne, americké trhy zůstanou z důvodu státního svátku (Den prezidentů) uzavřeny. Z eurozóny pak přijde výsledek běžného účtu platební bilance a průmysl (oboje za prosinec), což by však na kurz EURUSD nemělo mít výraznější vliv. Během dne se pak sejde Euroskupina složená z 19 ministrů financí eurozóny, která bude diskutovat o příštím viceprezidentovi Evropské centrální banky.

V rámci dalších dní bude klíčová středa, kdy bude zveřejněn zápis z posledního zasedání Fedu, ještě předtím se však dočkáme vystoupení několika zástupců americké centrální banky. V Evropě pak budou tzv. ECB Minutes zveřejněny ve čtvrtek, přičemž důležité bude sledovat například komentáře ohledně vývoje kurzu eura (síla i volatilita).

Dolaru se v závěru minulého týdne podařilo – i díky uzavírání některých sázek na jeho oslabení – umazat část předchozích ztrát. Aktuálně se vůči euru obchoduje na 1,241 EURUSD. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí 1,240-1,254 EURUSD.*

Koruna v pátek, byť byl odhad HDP za 4. kvartál 2017 horší než očekávání trhu, zpevnila blíž k hranici 25,30 za euro. Z hlediska domácích událostí bude tento týden poměrně klidný, jelikož nebudou zveřejněna žádná data. Za zmínku možná stojí vystoupení člena bankovní rady ČNB Marka Mory, který ve středu promluví na akci v pražském CEVRO institutu.

Dnešní den zahajuje koruna kolem 25,34 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,28 až 25,38 EURCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

