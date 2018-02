Fortuna končí na pražském i varšavském parketu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Mimořádná valná hromada Fortuny rozhodla o stažení akcií z burzy.

Evropské akcie by mohly do nového týdne vstoupit s optimismem.

Dnes příliš zajímavých makroekonomických ukazatelů zveřejněno nebude. Pouze v Evropě bude oznámen výsledek běžného účtu a stavební výroby za eurozónu. Tento týden pak bude patřit především předstihovým ukazatelům PMI v hlavních světových ekonomikách, některým indikátorům důvěry, inflaci v EMU a zápisům z posledního zasedání Fed a ECB.

Ve Spojených státech oznámí výsledky hospodaření pouze výrobce zemědělských hnojiv Mosaic. V Evropě reportuje burza Euronext nebo Poste Italiane.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro akcie norské ropné společnosti Aker BP.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 se udržel během páteční seance v zisku a nakonec si připsal čtyři setiny procenta. Uplynulý týden se akciovému trhu v zámoří vydařil, když celkově přidal 4,3 %, což znamenalo nejvyšší týdenní zisk od roku 2013. Investoři tak využili silnou korekci v předchozím týdnu k opětovnému otevírání nových dlouhých pozic. Podporou je akciím probíhající výsledková sezóna či i přes klopýtnutí v minulém týdnu v podobě slabších maloobchodních tržeb a průmyslové výroby makroekonomický obrázek. Dnes jsou trhy ve Spojených státech kvůli svátku zavřeny.

Vstup do nového týdne se asijským trhům vydařil. Mnoho z nich si připisuje výrazně přes jedno procento. Vysoký růst dnes zaznamenaly akcie v rámci jihokorejského indexu Kosdaq, který si celkově polepšil o značných 3,3 %. Dvouprocentní zisky dnes přidaly akcie obchodované v Japonsku nebo Hongkogu. Červenými ostrůvky na zeleném akciovém trhu se staly Indie a Singapur. U prvně jmenovaného parketu se kumulují obavy z odhalených podvodů ve státem ovládané bance PNB, které se rozšiřují i na další bankovní domy. Indický index Nifty 50 tak padá o 0,6 %. V Singapuru se tržní kapitalizace snížila celkově o 0,8 %.

Pozornost investorů se bude kromě vrcholící výsledkové sezóny soustředit na zápis z posledního zasedání Fed. Ten bude důležitý zejména v kontextu posledních inflačních čísel z USA, která překvapila vyšší dynamikou růstu. Finální data o inflaci budou zveřejněna i za celou eurozónu. Údaje naznačující rychlejší cenový růst by mohly opětovně popohnat dluhopisové výnosy výše a zbrzdit vzestup akciových trhů. Mírný pokles předstihových ukazatelů by měl být dle nás spíše dočasný, pramenící z nedávné korekce na akciových trzích, dohody s odboráři na zvýšení mezd v Německu a jejich průsak do vyšších nákladů firem či nejistoty ohledně nové německé vlády. Celkově však známky globálního zpomalování nepozorujeme, hospodářský vývoj by tak měl být akciovým trhům nadále podporou.

Fortuna Entertainment Group

Mimořádná valná hromada dle očekávání rozhodla o stažení akcií firmy z burz v Praze a Varšavě. Podrobnější informace zveřejněny nebyly. V pátek 23. února končí dobrovolný odkup akcií za cenu 182,50 CZK, resp. 29,80 PLN za kus. Očekáváme, že po konci tohoto období cena akcie poklesne, proto nadále doporučujeme dobrovolný odkup využít, popř. prodávat přímo na trhu.