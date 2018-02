Řecko získalo vyšší rating od Fitch: Růst ekonomiky i zlepšení ve financích

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Řecka o jeden stupeň na úroveň B. Poukázala na pokračující růst řecké ekonomiky, zlepšující se stav veřejných financí a snížená politická rizika.



Ratingový výhled je pozitivní, což signalizuje, že Fitch by v dohledné době mohla přikročit k dalšímu zlepšení úvěrového hodnocení. Řecký rating zatím stále zůstává ve spekulativní kategorii.



Fitch předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Řecka se v letošním roce zvýší o 2,1 procenta. V příštím roce očekává zrychlení hospodářského růstu na 2,6 procenta.





Silně zadlužené Řecko se v roce 2010 ocitlo na pokraji státního bankrotu a muselo požádat mezinárodní věřitele o úvěrovou pomoc. V současnosti země prochází již třetím záchranným programem, v jehož rámci by během tří let měla obdržet až 86 miliard eur (2,2 bilionu Kč ).Loni v červenci se Řecko po tříleté přestávce vrátilo na dluhopisové trhy, aby otestovalo tržní podmínky před vypršením záchranného programu v polovině letošního roku.Fitch předpokládá, že završení záchranného programu nebude provázet vznik politické či ekonomické nestability. Očekává rovněž, že eurozóna letos podnikne další kroky ke zmírnění dluhové zátěže Řecka Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček . Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky , například na úrokovou sazbu . Pokud se rating nachází ve spekulativním pásmu, nemohou do dluhopisů dané země investovat velcí institucionální investoři, například penzijní fondy