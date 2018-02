Irský Horizon Pharma zdražil v USA lék na bolest o 2000 procent

Lék Vimovo se prodává jako balení „dva v jednom“. Jeho cena letí vzhůru, ačkoli náklady na pořízení alternativy v samostatných baleních dosahují 36 dolarů.

Irská farmaceutická společnost Horizon Pharma naštvala odběratele léku Vimovo, který se užívá na tišení bolesti a současné ochranu žaludeční sliznice. Jedno balení, které se prodává jako „dva v jednom“, totiž ve Spojených státech vyjde na necelé 3 000 dolarů. Přitom lék lze koupit i samostatně (každé balení zvlášť) za pouhých šestatřicet dolarů, tedy zhruba za setinu ceny dvojbalení.

Horizon Pharma cenu Vimova zvyšuje pravidelně, a to od listopadu 2013, kdy nakoupila práva na jeho výrobu a prodej od jiné farmaceutické skupiny, AstraZeneca. Poslední zdražení dávky šedesáti tablet o necelých deset procent přišlo na začátku února. Nicméně od doby, kdy jej od AstraZeneky irský výrobce získal, zvýšil jeho cenu celkem jedenáctkrát. Celkový nárůst tak činí více než dva tisíce procent.

Jiné ceny v USA a Evropě

Je pozoruhodné, že AstraZeneca práva k Vimovu stále má. Ale jen mimo americký trh. V Evropě tak lze Vimovo ve stejném množství i balení pořídit za zhruba 21 dolarů, což je asi 140krát méně než cena, za kterou je Horizon prodává ve Spojených státech.

Astronomické zdražování léků je jedním z hlavních témat veřejné debaty od doby, kdy Martin Shkreli navýšil cenu medicíny pro léčbu AIDS o pět tisíc procent. Americký prezident Donald Trump problém drahých léčiv zmínil i ve zprávě o stavu unie. „Odstranit nespravedlnost plynoucí z vysokých cen léků je jedna z našich nejvyšších priorit,“ uvedl a slíbil, že léky budou zlevňovat.

Vimovo se skládá ze dvou léčivých látek. Tou první je naproxen, který patří mezi nesteroidní protizánětlivá léčiva (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs – NSAIDs). Tlumí bolest a potlačuje zánět. Druhou látkou je esomeprazol ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, což jsou látky, které zmírňují překyselení žaludku. Esomeprazol brání vzniku žaludečních vředů, což je častý a nebezpečný nežádoucí účinek, provázející použití léčiv právě ze skupiny NSAIDs jako je naproxen. Kombinace obou látek tudíž přináší úlevu lidem s revmatickými nemocemi, tj. s osteoartrózou, revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou, avšak bez vedlejších rizik pro trávicí trakt.

Pokud chtějí pacienti v USA ušetřit, koupí si účinné látky samostatně ve dvou různých lécích od jiných výrobců. Stejnou dávku jsou tak schopni pořídit za 36 dolarů. Naproxen se v USA prodává pod obchodní značkou Aleve a na trh jej dodává společnost Bayer, zatímco AstraZeneca nabízí esomeprazol jako Nexium.

Jedna plus jedna jsou…

„Některé společnosti se někdy pacientům snaží namluvit, že jedna plus jedna jsou tři. V tomto případě se však zdá, že jedna a jedna jsou třiaosmdesátkrát víc,“ řekl listu Financial Times Michael Rea, šéf společnosti Rx Savings Solution, která vyvíjí aplikace, jež pacientům pomáhají ušetřit peníze za nákup léků. Rea astronomickou cenu léku považuje za drahou zkušenost pro pacienty a pojišťovny, které o lacinější alternativě nemají tušení.

Vimovo však není jediný případ, kde si Horizon mastí kapsy na úkor svých odběratelů. Na trhu totiž existuje jiný lék na tišení bolesti, Duexis, což je směs ibuprofenu (mírní bolest a zánět, také patří mezi NSAIDs) a famotidinu (působí proti vzniku žaludečních vředů, tzv. antagonista H2-receptorů). Lahvička obsahující devadesát tablet v USA stojí 2 979 dolarů, zatímco podobné odděleně prodávané léky vyjdou při srovnatelné dávce na pouhých patnáct dolarů.

Horizon Pharma vygenerovala za prvních devět měsíců minulého roku na prodejích obou zmíněných léků přes 134 milionů dolarů tržeb (2,7 miliardy korun). Podle společnosti Express Scripts, jednoho z největších amerických distributorů léčiv, jsou sice Vimovo a Duexis na seznamu pojišťovnami hrazených léků, ale „nemají status preferovaných léků“. Michael Rea je však přesvědčen, že neexistuje důvod, aby se oba druhy léků musely prodávat v balení „dva v jednom“ a nikoli samostatně, čímž by se logicky otevřely dveře většímu konkurenčnímu tlaku.

Horizon se brání

Horizon se však podle listu Financial Times zaštiťuje režimem, ve kterém byly Vimovo i Duexis schváleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration). Ten prý řekl, že pacienti by neměli Vimovo ani Duexis nahrazovat kombinací samostatně prodávaných alternativních léků.

„FDA žádným generikům vůči Vimovu a Duexisu povolení pro prodej na americkém trhu neudělil. Jakákoli jiná tvrzení se proto nezakládají na pravdě a jsou zavádějící,“ řekl tiskový mluvčí Horizon Pharma listu Financial Times. Farmaceutická společnost prý také provozuje asistenční programy pro pacienty, což znamená, že většina z nich za uvedené léky zaplatí ze svého maximálně deset dolarů.

