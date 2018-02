Dánské firmy výrazně přispívají k větrné energetické revoluci

Před časem jsem zde psal o společnosti Vestas Wind System, která vyrábí větrné turbíny a ke které se v článku vrátím. Aktuálně však stojí za pozornost další dánská společnost, tentokrát jde o energetický koncern Orsted (dříve Dong Energy), který v nedávné době zahájil výstavbu jedné z největších větrných farem.

Projekt Hornsea One byl vládou Velké Británie schválen již v roce 2014, od té doby se rozbíhaly přípravy na jeho výstavbu. Koncem ledna tento projekt přešel do fáze realizace, při které u pobřeží Velké Británie vyroste obří větrná farma s plánovanou produkcí elektřiny 1,2 GW. V roce 2016 navíc byla schválena i druhá část tohoto projektu, větrná farma by se tak měla rozrůst o dalších 1,8 GW. V přípravě je pak i třetí a čtvrtá část, celkově by větrná farma mohla dosáhnout výkonu až 6 GW.

Na projektu se mimo společnosti Orsted, která bude větrnou farmu provozovat, podílí také Siemens, který dodá větrné turbíny typu SWT-7.0-154. Elektrárna o výkonu 7 MW má průměr rotoru 154 m a jednotlivé listy jsou dlouhé 75 m. Výkon jediné turbíny by měl pokrýt spotřebu přibližně 7 000 domácností. Nejedná se však o nejvýkonnější větrnou elektrárnu vůbec. Dánský Vestas v minulém roce již začal instalovat elektrárny o výkonu 8 MW. I tento výkon však bude pravděpodobně v dohledné době překonán.

Siemens i Vestas si postupně mohou brousit zuby také na nové projekty ve Franci. Stávající praxe výstavby ve Francii naznačuje, že se jedná o poměrně dlouhý proces. Od schválení projektu uplyne k dodávce elektřiny zpravidla více jak 7 let, sousední státy dokáží tento proces zkrátit i na tři roky. Francie se však tento proces snaží urychlit a plánuje celkový výkon svých větrných elektráren do konce roku 2023 zdvojnásobit. Tímto krokem chce snížit svou závislost na jádru, které v současné době představuje přes 70 % celkové francouzské produkce elektřiny. Jedná se o zcela logický krok vzhledem k tomu, jak rychle vývoj větrných elektráren postupuje. V dohledné době bychom se mohli dočkat turbíny s výkonem přesahujícím i 10 MW.