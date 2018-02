Čínská HNA vzlétla vysoko... ale jak přistane?

Čínský konglomerát HNA je na pokraji bankrotu. Společnost, jejíž košaté aktivity zahrnují letectví, ale i finančnictví, v lednu sdělila věřitelům, že v prvním kvartálu letošního roku jí bude pravděpodobně chybět minimálně 15 miliard jüanů (více než 48 miliard korun) v hotovosti. Jak se to mohlo stát?

HNA původně začínal v roce 1993 jako aerolinky Hainan Airlines se třemi letadly, které vlastnil budhistický podnikatel Čchen Feng a vláda v čínské provincii Chaj-nan. V roce 2000 se z ní stala skupina HNA, ze které udělal Čchen impérium s více než 150 miliardami dolarů v aktivech. Firma se ale těžce zadlužila, aby ufinancovala smlouvy za celkových 50 miliard dolarů na šesti kontinentech, a to včetně 25% podílu v hotelech Hilton a skoro 10% podílu v Deutsche Bank.

V červnu si na ni došlápl čínský bankovní regulátor kvůli jejím rizikovým nákupům na dluh. A v posledních týdnech začíná být jisté, že dýchá z posledních sil.

HNA sice investory ujistila, že jde o rutinní tíseň na konci roku. Na povrch ale vyplavaly další znepokojivé zprávy. Banky prý na příklad na chvíli pozastavily nevyužité úvěrové linky pobočkám HNA poté, co od ní nedostaly zaplaceno. V posledních dvou měsících skoro polovina z 16 divizí HNA zapsaných na čínské burze pozastavila obchodování se svými akciemi, když prudce padaly dolů. A ve čtyřech případech je více než 50 % akcií v zástavě poskytovatelů půjček.

Skupina má letos a příští rok před sebou splácení dluhopisů odhadem v objemu 43 miliard jüanů (skoro 140 miliard korun). Aby svým závazkům dostála, plánuje během příštích šesti měsíců údajně prodat aktiva za asi 100 miliard jüanů (324 miliard korun), včetně kanceláří v New Yorku a Londýně a resortů ve Francouzské Polynésii. Ale zbavit se aktiv neznamená nutně získat hotovost. Akcie v daných společnostech poskytla jako zástavu věřitelům, což znamená, že většina výnosů z prodeje půjde jim.

Za posledních pět let byla skupina schopná splatit své dluhy jen tím, že si brala nové. Výnosy z investic podle Bloomergu za necelou poslední dekádu nepřesáhly 2 %.

Nemusí ale ještě jít o poslední hřebík do rakve. V prosinci slíbilo HNA svou podporu osm velkých státních bank. A věřitelé musejí věřit tomu, že firma má pořád nějaké smysluplné konexe s komunistickou stranou. Pan Čchen byl minulý týden pozván na promo akci chaj-nanské provincie, spolu s čínským ministrem zahraničí.

Někteří uvažují i nad možnou hlubší restrukturalizací, například v podobě vládou podporovaného rozhodnutí předat letecké impérium do rukou jednoho z národních čínských přepravců. Zatím je ale nejpravděpodobnějším scénářem to, že HNA bude nucená prodat řadu snadno prodejných aktiv v oblastech, jako je doprava a logistika domácím kupcům. Ambice pana Čchena dostat HNA do roku 2025 do desítky největších firem podle Fortune se ale zdá být mimo mísu.

Zdroj: The Economist