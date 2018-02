9 tipů na dovolenou v Thajsku

Kde, na jak dlouho a za kolik?

V Thajsku jsme s přítelem oba byli poprvé a myslím si, že pokud se chystáš poprvé do Asie, Thajsko je skvělá volba. Nikdy jsme neměli problém se domluvit, všichni tam měli aspoň základní znalost angličtiny, nebyl problém ani s dopravou, ubytováním nebo třeba wifi. Přijde mi, že hodně lidí je k Asii skeptická a nechce se jim do něčeho, co neznají, ale v Thajsku se vážně nemáš čeho bát.

1. Na jak dlouho

Do Thajska jsme letěli na 3 týdny a myslím si, že to bylo tak akorát, abychom si to tam procestovali a užili si i nějaké to válení na pláži. Pokud bys chtěla být třeba jen na jihu Thajska, tak ti bude stačit i 14 dní. Ale samozřejmě záleží na tobě, jak dlouho tam budeš. Klidně tam můžeš letět na měsíc nebo na dva měsíce a procestovat si ještě některé sousední země.

2. Kde jsme byli

Nejdřív jsme přiletěli do Bangkoku a potom jsme pokračovali na sever do Chiang Mai. Po pár dnech na severu jsme přeletěli do Krabi a přesunuli se na Railay Beach. Potom jsme lodí přejeli na Phi Phi, Lantu a nakonec do Krabi Town.

My jsme ze severu na jih přelétali, ale můžeš jet i autobusem nebo vlakem. Vyjde tě to levněji, akorát to bude trvat daleko dýl. Na jihu se pak dopravuješ hlavně lodí.

3. Proč jsme některá známá místa vynechali

Než jsme letěli do Thajska, hledali jsme si místa, kam se chceme podívat a vážně stojí za to. Například jsme vynechali Phuket, protože jsme četli, že je to strašně turistické, jsou tam protivní lidi a hlavně se tam jezdí spíš na party (a za lehkýma děvama). Navíc nám i několik lidí, které jsme v Thajsku potkali, řikalo, ať tam nejezdíme. Dál jsme vynechali Pattayu, kde je hlavně noční život a party. Kvůli monzunovému období jsme nejeli ani na Pha-ngan a Ko Samui. Na Ko Samui jsou navíc prej obří pavouci, takže mě tam asi nikdo nedostane.

4. Kde si najít inspiraci na výlety

Nápady na výlety jsme si hledali na internetu, ale zařizovali jsme si je až na místě (většinou to vyjde levněji než předem přes internet). Jediný výlet, který jsme měli zařízený z Čech, byl výlet do sloní rezervace, protože je to hodně populární a my jsme chtěli mít jistotu, že pro nás bude místo v termínu, který potřebujeme.

Jinak výlety nabízeli ve všech guest housech a turistických info centrech. Navíc je super, že tě ta agentura vyzvedne přímo před ubytováním, takže nemusíš řešit dopravu.

Určitě se mrkni na různé cestovatelské blogy, stránky (např. TripAdvisor) a videa, abys získala inspiraci, co budeš chtít vidět.

5. Kolik nás to stálo

Na dovče v Thajsku je největší investice letenka, ta nás vyšla zhruba na 13 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že jsme jeli jen s krosnama a bydleli v obyčejných guest housech a hostelech, tak jsme pak zas tolik neutratili. Nejvíc jsme utratili asi za výlety a za dopravu po Thajsku (vnitrostátní letenky nás stály vždycky kolem tisícovky). S sebou bych ti doporučila vzít si na 3 týdny ideálně 1 tisíc dolarů – zhruba 20 tisíc korun. Vyžiješ tam i s menším obnosem, ale pokud si to tam chceš užít a nepočítat každou korunu, doporučila bych tuhle částku. České koruny si tady vyměň za dolary a v Thajsku si dolary vyměň za báhty (neměň si všechno najednou, ale radši postupně).

6. Ubytování

Bydlení jsme si vždycky hledali až tam na Bookingu a nikdy jsme neměli problém si něco najít (akorát jednou, když jsme šli na blind, ale přes Booking nám to vyhovovalo víc). Hledat ubytování přes internet má velkou výhodu v tom, že se dopředu můžeš podívat, jak ten pokoj vypadá a co tam všechno je. Jediné ubytko, které jsme měli zařízené dopředu, bylo na první noc po příletu.

Hledali jsme si obyčejné guest housy a hostely, vždycky jsme chtěli mít wifi a klimatizace na pokoji taky nebyla k zahození. Dvakrát jsme měli pokoj se sdílenou koupelnou a vždycky to bylo v pohodě (hlavně tam vždycky bylo čisto).

V Bangkoku jsme platili zhruba 600 bahtů (390Kč)/noc a v Chiang Mai 400 bahtů (260Kč)/noc. Na Lantě jsme si zaplatili 3* hotel, který nás vyšel zhruba 7 tisíc bahtů (4 500Kč) na 4 noci se snídaní.

7. Jídlo

Jídlo je v Thajsku prostě pecka! Celou dobu jsme si dávali street food – maso na špejli, nudle, čerstvé ovoce a kokosy. Neboj se najíst se i u těch nejobyčejnějších stánků u silnice, protože tam dost možná budou mít lepší jídlo než někde v restauraci. Koukej se, kde jedí místní, protože právě na takových místech dostaneš to nejlepší thajské jídlo. Bát se nemusíš ani exotického ovoce, ale dávej si radši jen to, co se loupe (např. papaya, ananas, mango, meloun…), které si můžeš koupit už rovnou oloupané a nakrájené. A vodu si samozřejmě kupuj balenou a NIKDY NEPIJ Z KOHOUTKU (Martin si dal malý lok vody z kohoutku a věř mi, že mu nebylo moc dobře).

8. Co si v Thajsku koupit

Nejlepší koupě za celou dovolenou byla thajská simka, kterou jsme si koupili hned popříletu na letišti. Rovnou mi ji dali do mobilu, zaktivovali a dokonce mi i zůstalo moje číslo. Simka s 4GB dat na 3 týdny stála necelých cca 500 bahtů (takže asi 350 Kč) a hodně nám to usnadnilo cestování, protože jsme se mohli kdykoliv podívat na to, co kde je zajímavého, vyhledat si ubytování nebo v Bangkoku objednat Ubera.

Jinak jsme si nakoupili pár suvenýrů, ale utráceli jsme spíš za jídlo a zažitky. Suvenýry doporučuju nakoupit si Bangkoku nebo Chiang Mai, na jihu je mají o trochu dražší. Taky se určitě podívej na místní trhy, kde seženeš věci, které pak už nikde neuvidíš a za skvělé ceny.

9. Na co si dát pozor

Pokud pojedeš taxíkem nebo tuk tukem, tak se předem domluv na ceně, jinak by tě cesta mohla vyjít klidně na dvojnásobek ceny.

Na cenu se předem ptej i u všeho, co si budeš kupovat, protože Thajci se z turistů snaží dostat co nejvíc peněz. My jsme si na to ze začátku nedali pozor a hned za první jídlo – mini maso na špejli – jsme zaplatili tak 2x tolik.



Pokud si budeš půjčovat skútr, tak si ho hned před půjčovnou nafoť. My jsme si skútr brali od hotelu, kde jsme bydleli, ale jinak hodně lidí má potom problém s tím, že jim chtějí naúčtovat nějakou vadu, která už tam dávno byla.