Mobil, nebo sex? Průzkum ukázal, čeho by se Francouzi vzdali raději

Pokud by si musel vybrat, dal by téměř jeden Francouz ze dvou před sexem přednost svému chytrému telefonu. Vyplynulo to z průzkumu francouzské telekomunikační společnosti Bouygues Telecom. Sedmdesát devět procent dotázaných rovněž uvedlo, že by se raději vzdalo alkoholu než svého smartphonu.



Průměrně stráví Francouzi se svým chytrým telefonem půldruhé hodiny denně, mladí lidé do 25 let pak dokonce tři hodiny denně. Tři čtvrtiny Francouzů sledují sociální sítě, 59 procent nakupuje a 49 procent se dívá na televizi nebo hraje online hry.



Anketa rovněž ukázala, že Francouzi by dali mobilu přednost před sportem (65 procent) a před kávou (61 procent). Milování by obětovalo 41 procent respondentů. Alespoň tedy na jeden týden, jak zněla otázka v průzkumu.

Zdroje: ČTK, Bouygues Telecom