Jak mohou roboti otevřít svět investic

Chtěli byste investovat, ale nabídka finančních nástrojů vám připadá moc složitá, nemáte moc času nebo se nechcete příliš stresovat se složením portfolia? Pro řadu lidí se jako atraktivní řešení nabízí služba zvaná roboadvisory. Jde o automatického poradce, který dokáže vybrat vhodné investiční nástroje a dát dohromady takovou sbírku cenných papírů, aby se minimalizovalo riziko finanční ztráty. Roboadvisory tak může být nejlepším řešením pro začínající investory nebo pro mladé profesionály, kteří chtějí mít svoje portfolio na „autopilota“, napsal web www.thebalance.com.

Někteří roboporadci dokážou obchodovat i tak, aby vám pomohli snížit daňovou zátěž. Anglicky se tomu říká tax-loss harvesting, a je to služba, která byla kdysi vyhrazena nejzámožnějším. I to je možná důvod, proč popularita roboadvisory, nebo také robotické poradenství roste.

Službu často využívají lidé, kterým se nechce konzultovat svoje kroky s finančním poradcem nebo s makléřem, nebo lidé, kteří na makléřské služby nemají dost prostředků. Po roboadvisory ale sahají i ti, kteří až dosud investovali sami „na vlastní triko“, teď už ale tak postupovat nechtějí.

Do čeho roboporadci investují?

V řadě případů to je spíše pasivní přístup než přepečlivé vybírání jednotlivých titulů. Roboporadci se často rozhodují pro burzovně obchodované fondy (ETF) nebo vzájemné fondy, zatímco akcie jednotlivých firem nechávají jiným.

Jako klient automatické investiční služby platíte pochopitelně výdaje spojené s danou investicí. Kromě toho se platí servisní poplatek za roboslužbu. Ten může být stanoven pevně s úhradou za každý měsíc, nebo procentuálně na základě velikosti aktiv.

Vyhnout se investičním chybám, které mohou přijít na hodně peněz, je jednou z hlavních výhod používání robo advisory. Mnoho výzkumů už ukázalo, že investoři se často rozhodují podle pocitů. Software ale nic takového nedělá. S roboporadcem si nemusíte tolik lámat hlavu, zda a jak svoje portfolio změnit. Je tedy možné, že nebudete zažívat takový stres.

Jedno rozhodnutí je ovšem nutné, a to je výběr toho nejvhodnějšího automatického poradce pro vás. Roboadvisory je atraktivní pro stále více lidí a stále více firem ji zařazuje do své nabídky, zatímco „starousedlíci“ na trhu s roboadvisory svoje služby dále zdokonalují. Je nutné si také uvědomit, že plán příjmů a úspor vás nebo vaší domácnosti roboporadci nepostaví. Služba pravděpodobně nebude ani pro ty, kdo chtějí, aby je někdo vedl za ruku a hovořil s nimi vlídným hlasem. Konzultovat využití služby by měli také lidé, kteří jsou před odchodem do důchodu, protože modely, které roboti používají, nemusejí jít ruku v ruce s finančními potřebami v důchodovém věku.

Jak tedy vybrat toho správného roboporadce? Ti nejlepší mají podle webu www.investopedia.com něco společného: nízké poplatky, nízkou vstupní investici, oblíbené možnosti investování a kvalitní funkce pro správu portfolia.