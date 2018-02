Perly týdne: Daimler nezvládl „čínského Hitlera“, my nezvládáme dluhy a ČEZ

Trhy, ekonomika, politika – Bateriové velmoci, špatné dluhy a klidné reálné výnosy



Reálné výnosy na velké změny nepoukazují: Zatímco investoři věnují největší pozornost turbulencím na akciových trzích, možná ještě větší význam má růst výnosů vládních obligací (který mimo jiné pravděpodobně přispěl k vyšší volatilitě akciového trhu). Tento růst je považován za významnou změnu, ale jak poukazuje FTAlphaville, vývoj reálných výnosů vypráví trochu jiný příběh. Následující graf ukazuje, že k jejich prudkému propadu došlo během problematického roku 2013, když Fed začal indikovat možnost monetárního utažení. Nyní se reálné výnosy (pětileté TIPS) pohybují výše, ale zejména díky prudkému růstu v druhé části roku 2013, po kterém výnosy v podstatě stagnovaly. „Ať již reálné sazby ovlivňuje rozpočtový výhled, očekávaný růst, monetární politika, či další proměnné, jejich vliv se již dlouhou dobu výrazně nezměnil“, tvrdí FTAlphaville.





Bateriová linka Kongo – Čína: WSJ se tento týden věnuje tomu, jak si Čína připravuje své pozice v oblasti elektromobility. Deník přináší i následující graf, který ukazuje, že více než polovina světové těžby kobaltu přichází z Konga. Většina kupujících na velkoobchodním trhu v této zemi jsou již Číňané a kobalt tak míří zejména do jejich domoviny, kde je vyráběno 80 % světové produkce kobaltového sulfátu. A Čína pak má dominantní pozici i co se týče samotné výroby baterií (56 %). Druhým největším hráčem na trhu jsou USA, ovšem se značným odstupem (14 % podíl na světové produkci):





„Špatně“ zadlužená ČR: Bloomberg přináší přehled podílu špatných úvěrů na celkovém objemu půjček v evropských zemích. Jak je zřejmé z následujícího obrázku, nejlépe je na tom Velká Británie, Švédsko a Finsko, kde je podíl špatných úvěrů pod 2 %. Do 5 % se vejdou Německo, Rakousko, Francie, Nizozemí a Belgie. Hůře na tom je Balkán, Itálie, Portugalsko, Irsko a také Česká republika – zde již se podíl špatných úvěrů nachází mezi 10 – 25 %. Nejhorší je situace v Řecku:





Byznys – Daimler narazil na čínskou toleranci a pojišťovny čeká autonomní revoluce



Daimler a čínská tolerance: Německá automobilka Daimler se podle FTAlphaville musela omluvit Číně. Omluva se ale netýkala skandálů německých automobilek týkajících se emisí, či testech na opicích a lidech. Problém tkvěl v tom, že Daimler si na jedné ze svých reklam dovolil citovat Dalajlámu. Jak ukazuje následující obrázek, Daimler si konkrétně dovolil použít zřejmě navýsost pobuřující citát, tvrdící, že pokud se na situaci díváme ze všech úhlů, pomůže to naší otevřenosti.

People’s Daily k celé věci uvedl: „Tolerance je předností čínské kultury, ale i ona má své limity. Jak by Němci reagovali, kdyby u nich zahraniční firma vychvalovala Adolfa Hitlera a propagovala jeho výroky“. Takové srovnání nám asi ukazuje, že čínský „úhel pohledu“ je hodně, hodně odlišný od toho našeho.



Autonomní revoluce v pojišťovnách: Bloomberg tento týden přináší i úvahu o tom, že nástup autonomního řízení může vyvolat významné změny v pojišťovnictví. Následující graf ukazuje, jak se vyvíjí počet nehod na silnicích v závislosti na tom, jak pokročilý je asistenční systém řízení ve vozech. Podle těchto čísel by vyspělé systémy snižovaly počet nehod až o více než 40 %, což by přirozeně mělo obrovský dopad na odpovídající segmenty pojištění vozidel:





U nás doma – Nezvládáme dluhy a ČEZ, elektromobily prý zvládneme



Decimace dluhy (a referenda): Zatímco výše uvedený graf o špatných dluzích není potěšující, seznam.cz už přímo tvrdí, že „dluhy decimují Česko“, protože „v exekuci je už desetina lidí“. Přesně řečeno je situace taková, že každý desátý obyvatel České republiky starší 15 let má exekuci, celkem se jedná o 863 000 lidí, z nich 151 000 má přes deset exekucí. Počty lidí s exekucí majetku navíc soustavně rostou, minulý rok jich i přes silný ekonomický růst přibylo 31 000. Polovina lidí dluží méně než 10 000 Kč.



Shodou okolností tento týden komentátor HN Petr Honzejk poukazuje na to, že „oblíbený argument propagátorů přímé demokracie zní, že voliči nejsou hloupí, takže v referendech lze rozhodovat o sebesložitějších otázkách“. Jenže realita je (i podle výše uvedeného) trochu jiná, protože „spousta lidí není schopná racionálního rozhodování, ani když jde o jejich vlastní peníze, natož v rovině politické“. Honzejk ještě dodává, že „neplatí ani argument Švýcarskem, které je naprosto unikátní případ a zavádět v Česku referenda je jako vypustit v Brdech rodinku tygrů ussurijských“.



Ani ČEZ moc nezvládáme: DVTV tento týden přináší rozhovor s investorem Michalem Šnobrem. Ten mimo jiné tvrdil, že kolem ČEZu se hraje vysoká politická hra, vliv si ve firmě chce udržet ČSSD a jeho ředitele brání prezident Zeman. Současný management je podle Šnobra velmi neúspěšný, dozorčí rada nefunguje a o všem rozhoduje představenstvo. Šnobr také varoval, že náklady na případnou výstavbu nových jaderných bloků v Česku budou obrovské a „žádný politik daňovým poplatníkům neřekl, kolik to bude stát“. Investor a držitel akcií ČEZu také řekl: „Nechápu obrovskou sebedůvěru, že se Česko stane profesorem všech zemí na světě a dokáže jadernou elektrárnu postavit“.



Elektromobily prý zvládneme: Seznam.cz tento týden píše, že Česko podle energetiků zvládne masové dobíjení elektromobilů. „Dá se říci, že nabíjení elektromobilů pomáhá vyrovnat zatížení elektrické sítě,“ řekl manažer E.ON zodpovědný za elektromobilitu Miloslav Fialka. Mluvčí ČEZ Martin Schreier zase uvedl: „Naše výpočty říkají, že spotřeba zhruba v řádu stovek tisíc až jednoho miliónu aut se z hlediska spotřeby elektřiny v České republice projeví pouze v jednotkách procent. Samotná elektromobilita tedy nebude v budoucnosti klást nároky na výstavbu nových energetických kapacit“. V České republice je v současnosti registrováno něco málo přes 1500 elektromobilů a Schreier tvrdí, že „odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů“.



Schreier také uvedl, že „zásadní omezení a tlak na kapacity přenosových a distribučních soustav bude představovat masovější šíření rychlodobíječek“. Kvůli nim prý „bude třeba do budoucna určitým způsobem ovlivnit chování zákazníků a ideálně rozložit v čase jejich poptávku po rychlodobíjecích stanicích.“ Lidé, kteří budou chtít nabíjet elektromobil doma, si budou možná muset připlatit za větší jistič. Podle propočtu E.ON vyjde domácí nabíjení při průměrné ceně kolem 4,50?Kč za kWh na 0,81?Kč za ujetý kilometr, tedy nejméně dvakrát levněji než u auta na benzín či naftu.