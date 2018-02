V uplynulém týdnu trh sledoval dění na dluhopisových trzích a věnoval se důvodu nedávné zvýšené volatility na akciových indexech. V pozadí dobíhá rovněž výsledková sezóna, která však pouze potvrzuje již dřívější zprávy o pozitivním vyznění. Jak jsme již naznačili, tak se trh poměrně úzce věnoval nedávné zvýšené volatilitě na akciových trzích. Ze zámoří rovněž přišly informace, že dochází k vyšetřování možné manipulace trhem. Z vývoje posledních dní to prozatím vyznívá tak, že trh přijal myšlenku, že se jednalo o specifický technický faktor spjatý s instrumenty napojenými na volatilitu (VIX). Zámořské akciové indexy postupně umazaly polovinu propadu z předminulého týdne a to i na pozadí zvýšených úrovní výnosů amerických desetiletých dluhopisů. Domácí index PX se prozatím drží více zkrátka, ale i tak přidal solidních 0,6 % t/t na 1112 bodů.

Z domácích informací jsme sledovali dění kolem Fortuny. Druhý největší akcionář Fortuny, fondy Templeton (10,6% podíl), prohlásil, že současná nabídka odkupu za cenu 182,5 Kč plně neodráží hodnotu společnosti. Pokud nebudou investoři kolem Templetonu nabídku akceptovat, nebude Fortbet moci přistoupit k vytěsnění minoritních akcionářů. Současně Fortuna pořádala mimořádnou valnou hromadu, která měla rozhodnout o stažení akcií z veřejného obchodování, ale výsledek hlasování bohužel nebyl do pátečního obchodního závěru trhu znám. Titul zakončil týden na 180 Kč (-0,3 % t/t).

O2 CR představilo návrh managementu na hrubou dividendu za rok 2017. Návrh je 17 Kč/akcii běžná dividenda a 4 Kč/akcii z emisního ážia. Celkově tedy 21 Kč/akcii (7,7% hrubý div. výnos), což je dle očekávání trhu i naší projekce. Jen připomínáme, že se jedná o shodnou absolutní výši celkové hrubé dividendy na akcii jako v loňském roce. Titul zakončil páteční seanci na 275,5 Kč (1,7 % t/t).

Agentura FTSE oznámila, že k 19. únoru dojde k vyřazení akcii Unipetrolu ze všech indexů Russel Global a Russell Emerging Markets. Důvodem je úspěšné převzetí společnosti Unipetrol firmou PKN Orlen. Jelikož nové složení indexů je platné od pondělí 19. února, fakticky k úpravě portfolií dojde během pátečního obchodování, pravděpodobně hlavně na závěr obchodování. Titul zakončil týden na 378 Kč (-0,1 % t/t).

Investiční společnost Janus Henderson Group reportovala, že k 31.12. 2017 držela 7,61 mil. akcií či 5,2% podíl v CME. Podíl držela skrz několik investičních společností, které ovládá. Po Time Warneru a TCS Capital Management je tak 3. největším akcionářem ve společnosti. CME zakončila páteční seanci na 94,8 Kč (-1,7 % t/t).

Nejvíce klesající akcií týdne byl ČEZ (506 Kč; -2,3 % t/t). Dozorčí rada společnosti odložila rozhodnutí o prodeji bulharských distribučních aktiv. Další oddalování prodeje je trhem vnímáno mírně nepříznivě. Současně byly v týdnu pod tlakem energetické společnosti v regionu pod tíhou zpráv nutnosti odepsat další hodnotu některých aktiv (Innogy). Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byl Stock Spirits (84,4 Kč; +5,1 % t/t). Na titulu nebyla zveřejněna žádná informace. Z technického pohledu je patrné, že se na trh vrátil dřívější kupec.

Na začátku příštího týdne (pondělí) bude zavřeno v USA a Řecku, což ovlivní obchodní aktivitu. Trh se zaměří na dobíhající výsledkovou sezónu a na zápis z posledního zasedání Fedu (středa). Zápis může poukázat na dynamiku očekávaného zvyšování sazeb v USA. To by byla informace, která by mohla výrazněji zvýšit volatilitu na trhu. Celkově jsme na příští týden nadále obezřetní především směrem ke středě. Současně se však nedomníváme, že by ani potvrzení dosavadní dynamiky zvyšování sazeb mělo výrazněji ovlivnit celkově kladnou náladu na finančních trzích.

Z domácích informací jen připomeneme, že v pátek 23. 2. 2018 končí období pro využití dobrovolné nabídky na odkup akcií Fortuny za 182,5 Kč/akcii.

Rovněž v pátek (23.2.2018) by mělo dojít technicky k vypořádání již uzavřené dobrovolné nabídky na odkup akcií Unipetrolu (380 Kč/akcii).

Z makroekonomického výhledu se v USA zaměříme na středeční zápis z posledního zasedání FOMC a na pravidelná čtvrteční týdenní data z trhu práce. V Německu se zaměříme na úterní indexy ZEW, které by měly lehce oslabit a čtvrteční indexy IFO, které by měly rovněž vykázat lehce sestupnou tendenci.



Více zpráv k tématu Akciové fondy