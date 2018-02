Piráti by ve volbách skončili druzí. ANO posiluje, SPD se propadla

Ani únor nepřinesl velké změnu ve volebním chování. Pokud by se konaly volby do Sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO s 32,5 procenty. S odstupem by na druhém místě skončili Piráti, následovaní ODS, SPD a KSČM. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM.

Hnutí ANO by v únoru získalo ještě o pár procent víc, než při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Hlas by mu podle průzkumu společnosti STEM dalo 32,5 procenta dotázaných, což potvrzuje jasně dominantní postavení strany Andreje Babiše.

Na druhé místo se oproti volbám dostali Piráti, které by podpořilo 13 procent respondentů. Podle odborníků to znamená, že jako nováčci nedělají velké chyby a veřejnost je s jejich vystoupeními spokojená. Třetí ODS zůstala na svých 11 procentech.

O jedno procento oproti volbám poklesla SPD Tomia Okamury, v únoru by získala 9,5 procenta. Mírný nárůst naopak zaznamenali komunisté, kteří posílili na devět procent. U další levicové strany, ČSSD ale experti zlepšení nepozorují - zůstává na sedmi procentech.

Ostatní strany by se pohybovaly na hranici potřebné pro vstup do Sněmovny. KDU-ČSL i TOP09 podpořilo v průzkumu pět procent dotázaných, Starosty a nezávislé ještě o procento méně. Na chvostů zůstávají Svobodní (1,5 %) a Zelení (1 %).

K volbám by přišlo 60 procent respondentů, určitě by nedorazilo 21 procent. Zbytek byl nerozhodnutý. Agentura STEM provedla průzkum osobním dotazováním v prvním únorovém týdnu. Zapojilo se do něj 1028 lidí nad 18 let.