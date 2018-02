Čtvrtletní výsledky Coca-Coly překonaly očekávání

Americká společnost Coca-Cola se v loňském čtvrtém čtvrtletí propadla do ztráty 2,75 miliardy dolarů (zhruba 56 miliard Kč), a to zejména kvůli rozsáhlým jednorázovým nákladům souvisejícím s daňovou reformou ve Spojených státech. Oznámila to dnes firma, která je největším výrobcem nealkoholických nápojů na světě. Čtvrtletní hospodářské výsledky nicméně překonaly očekávání analytiků, což vedlo k růstu ceny akcií podniku.



Náklady spojené s novými daňovými zákony dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 3,6 miliardy dolarů. Ve stejném období roku 2016 vykázala Coca-Cola čistý zisk 550 milionů dolarů.





Bez zahrnutí mimořádných položek firma v loňském čtvrtém čtvrtletí vydělala 39 centů na akcii, zatímco analytici odhadovali zisk pouze na 38 centů na akcii.Tržby společnosti se meziročně propadly o zhruba 20 procent na 7,51 miliardy dolarů . Analytici však počítali s ještě výraznějším poklesem, a to na 7,36 miliardy dolarů Za poklesem tržeb stojí restrukturalizace podniku zahrnující prodej velké části stáčíren nápojů. Po očištění od vlivu restrukturalizace se tržby zvýšily o šest procent.