Akcie se pomalu stabilizují ale extrémní volatilita se vybrala své

Akciové trhy v se pomalu vzpamatovávájí z propadu, který přišel minulý týden. Postupně se jim podařilo umazat už téměř polovinu toho, co ztratily. Co přesně za prudkým propadem stálo není jasné, někteří se domnívají že jde o „běžnou, zdravou“ korekci, jiní v tom hledají fundamentální stánku a další z toho viní high-frequency algoritmy. Záležitost prošetřuje i regulátor zda nedošlo k umělé manipulaci ceny.

Extrémní volatilita knockoutovala několik fondů

V souvislosti s volatilním propadem je důležité zmínit, že došlo k delistaci na ETF trzích. Konkrétně se jedná o ETN:XIV, které bylo zrušeno poté, co fond zaznamenal výraznou ztrátu. Podobné ETF s tickerem SVXY sice propad přežilo, ale kleslo ze 145 USD na 10 USD.

Oba tyto trhy mají společné to, že reverzně opisují volatilitu, tedy při snižující se volatilitě rostou a při zvyšující se volatilitě klesají. Prudký nárůst volatility má za následek extrémní sešup, který může skončit až bankrotem fondu. Právě to se stalo s XIV. Propad na přeživším SVXY jsme využili jako příležitost k nákupu.

SVXY denní graf (long)

Prudký nárůst volatility na trzích, který měl katastrofální následky pro některé fondy, co byly ze své podstaty na benchmark volatility navázány – např. kopírovaly VIX futures, lze jednoduše vysvětlit. Obrovský nárůst ceny těchto futures kontraktů způsobil to, že obchodníci v těchto fondech nebyli schopni kopírovat jejich cenu a upravovat své pozice dostatečně rychle, což vyhnalo oblíbený index strachu do dlouho nepoznaných výšin.

Je zajímavé porovnat jeho nedávnou hladinu s minulými maximy, které byly zpravidla dosahovány po negativních a celosvětově významných fundamentálních zprávách. Právě nedávný obrovský příliv peněz do produktů navázaných na volatilitu bychom mohli obvinit z toho, že index VIX vystoupal tak rychle a tak vysoko, aniž by k tomu byl jakýkoliv fundamentální důvod.

Veselé a bezstarostné obchodování volatility, které bylo v roce 2017 jednou z nejúspěšnějších strategií napříč akciovými trhy, tak přivodilo mnoha spekulantům nepříjemné překvapení. V zájmu všech doufejme, že při tomto propadu odedpsali jen část loňských zisků.

Pro ty, koho obchodování volatility zajímá, budeme vysílat tento webinář.

Makroekonomický kalendář 19.2.2018 do 23.2.2018

Pondělí

V 0:50 exporty, importy a obchodní bilance Japonska za leden

V 10:00 běžný účet eurozóny za prosinec

Ve 22:45 index cen výrobců Nového Zélandu za 4. kvartál

Úterý

V 1:30 zápis ze zasedání centrální banky Austrálie

V 8:00 obchodní bilance Švýcarska za leden

V 10:00 průmyslová produkce Polska za leden

V 11:00 ZEW index ekonomického sentimentu Německa za únor

Středa

V 1:30 mzdový index Austrálie za 4. kvartál

V 9:00 PMI služeb a výrobního sektoru Francie za únor

V 9:30 PMI služeb a výrobního sektoru Německa za únor

V 10:00 PMI služeb a výrobního sektoru eurozóny za únor

V 10:30 míra nezaměstnanosti Velké Británie za prosinec

Ve 13:00 MBA žádosti o hypotéku Velké Británie za poslední týden

V 15:45 PMI služeb a výrobního sektoru Velké Británie za únor

V 16:00 Prodeje existujících domů Velké Británie za leden

Ve 20:00 zápis ze zasedání americké centrální banky

Čtvrtek

V 8:45 harmonizovaná inflace Francie leden

V 8:45 podniková důvěra Francie za únor

V 9:15 průmyslové objednávky a průmyslová produkce Švýcarska za 4. kvartál

V 10:00 index podnikatelské nálady Německa za únor

V 10:30 HDP Velké Británi za 4. kvartál

V 11:00 index spotřebitelských cen Itálie za leden

Ve 14:30 maloobchodní prodeje Kanady za prosinec

V 16:00 CB hlavní ukazatele za leden

V 16:30 zásoby ropy, benzínu a destilovaných paliv za poslední týden

Ve 22:45 maloobchodní tržby za 4. kvartál

Pátek

V 8:00 HDP Německa za 4. kvartál

V 8:45 index spotřebitelské důvěry Francie za únor

V 11:00 harmonizovaná inflace eurozóny za leden

ve 14:30 index spotřebitelských cen Kanady za leden

Ex-dividend dates na týden od 19.2.2018 do 23.2.2018

Earnings na týden od 19.2.2018 do 23.2.2018