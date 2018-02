Fandíte řidičům, nebo špeditérům?

Ministr dopravy Dan Ťok ohlásil, že bude požadovat, aby z návrhu na celoevropská pravidla o odměňování

pracovníků vyslaných do jiných zemí byla vyjmuta dálková tranzitní doprava. Tj. že na kamioňáky by se neměla vztahovat povinnost jejich zaměstnavatelů platit jim po dobu jízdy v cizině tam obvyklou mzdu (která je na západě výrazně vyšší než standardní mzda řidiče v Česku).



Podle mého soudu jsou nízké mzdy českých řidičů cosi jako dlouhodobá tržní nerovnováha daná zřejmě jejich malou asertivitou přetrvávající i v dnešní (už docela dlouhé) době zoufalého nedostatku lidí v celé české ekonomice. Pan ministr správně tuší, že za německé mzdy si nikdo do Německa zvát české řidiče nebude. A proč by taky měl? Pokud Češi umějí točit volantem zhruba stejně dobře jako Němci (zrovna tady bych rozdíly v produktivitě opravdu nečekal), proč by po Německu měli jezdit v nějakém větším množství Češi – nota bene pokud Česko zrovna prochází obdobím dramaticky nízké nezaměstnanosti?



Ovšem tato tržní nerovnováha by měla být řešena přirozeným bojem nabídky a poptávky, kdežto postrkávání mzdy k rovnováze celoevropských úředním nařízením zavání nepružností, hrozivou administrativou a vznikem nových pokřiveností.



A tak je v této sporné situaci otázka, jestli máme pana ministra pochválit, že bojuje proti přílišné regulaci tohoto konkrétního trhu, nebo ho kritizovat za to, že nedopřává český řidičům blahobyt jejich západních kolegů a kope spíš za vlastníky špeditérských firem.

Michal Skořepa