Kdo vyvede ČSSD z propasti? Na předsedu kandiduje 6 mužů a žena

Čtyři měsíce po volbách se sociální demokraté sejdou, aby zhodnotili neúspěch a zvolili si nové vedení. Na předsedu ČSSD kandiduje šest mužů a jedna žena. Podle politologů by mohlo volbu ovlivnit vystoupení prezidenta Miloše Zemana, kterým sjezd zahájí. Sjezd nejstarší české strany se uskuteční tuto neděli v Hradci Králové. Kulturní dům Střelnice zažil nejhorší i nejlepší momenty ČSSD a v únoru 1993 byl dějištěm vítězství Miloše Zemana, který pak sociální demokraty dovedl k nejlepším výsledkům. I v neděli si budou členové ČSSD vybírat nového předsedu, od kterého se očekává, že stranu vyvede ze současného propadu a postrčí ji k "lepším zítřkům". Zásadní při volbě bude zřejmě postoj kandidátů k zapojení do vlády Andreje Babiše. O post předsedy bude bojovat šest mužů a jedna žena. Nejvíce nominací posbíral někdejší předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda strany Jan Hamáček. Ten v dopise adresovaném členům sociální demokracie vyzdvihoval právě své zkušenosti z vedení sněmovny, které mu mají pomoci sjednotit stranu. Tři nominace od krajů získal bývalý ministr vnitra ČSSD Milan Chovanec. Úřadující šéf strany otevřeně odmítl účast ve vládě trestně stíhaného premiéra. V minulosti ale s ANO vládl, což by mu podle politologů mohlo uškodit. Jako předseda může být také spojován s neúspěchem ve volbách. Za černého koně se považuje někdejší hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Na funkci rezignoval kvůli kauze ohledně chaty v Lipně nad Vltavou, což by také mohlo být pro některé členy ČSSD důvodem, proč ho jako předsedu nezvolit. Zimola by sociální demokraty do vlády prosadil - jako partnery, ne podřízené, jak uvedl v rozhovoru pro Právo.

Na předsedu kandiduje také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk, starostka České Lípy Romana Žatecká a ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl. Kromě Žatecké a Jukla všichni spolupráci s ANO ve vládě připouštějí.

Sjezd by měl zahájit projev prezidenta a dlouholetého šéfa ČSSD Miloše Zemana. Odborníci zdůraznili, že právě Zemanův projev by mohl být rozhodujícím prvkem při volbě předsedy. Prezident už dříve prohlásil, že žádného kandidáta přímo nepodpoří, nabídne ale svůj pohled na to, jakým směrem by se strana měla vydat.