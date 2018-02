Čínský nový rok: Co mohou investoři očekávat od Psa?

Čínský nový rok začíná v pátek 16. února a vládu Kohouta přebere Pes. Rok 2017 byl pro čínské akcie velmi silný, budou investoři i v roce Psa štěkat nadšením, nebo tentokrát nešťastně zavyjí? Dale Nicholls, portfolio manager Fidelity China Special Situations plc, nastiňuje své „top psy“ (dlouhodobé vítěze), „štěňata“ (nové příležitosti) a „zatoulané psy“ (znepokojující oblasti) pro následující rok.

Top pes (dlouhodobí vítězové) – spotřebitelské akcie

„Investice spojené se vzestupem čínské střední třídy pro mě zůstávají tím hlavním, na co se soustředím. Spotřebitelé vyžadují stále více od produktů a služeb a některé společnosti toho dokáží využít. Příkladem je pro mne China Medoing Auto,“ uvádí Dale Nicholls, portfolio manager Fidelity China Special Situations.

Tento holding si posledních pár let vedl velmi dobře a podle Nichollse má další potenciál k růstu. Je to prodejce vozů, jehož distribuční síť se neustále rozrůstá a který úspěšně převzal řadu slabších prodejců. Klíčovým byznysem je pro tuto společnost prodej aut, podařilo se jí například uzavřít partnerství se značkami jako jsou Porsche nebo Lexus. To co odlišuje China Medoing Auto od konkurence je ale přístup ke službám. Management se kromě prodejů vozů výrazně zaměřuje na skvělý poprodejní servis, a to mu společně s dalšími službami, jako je financování, přivádí vyšší a pravidelné tok peněz.

Štěňata (nové příležitosti) – farmaceutičtí distributoři

„Neustále hledám investiční příležitosti v sektoru zdravotnictví a farmaceutičtí distributoři se ukázali být zajímavou oblastí,“ upozorňuje Dale Nicholls. Značný dopad totiž mělo zavedení tzv. „dvoufakturové“ reformy, která v tomto sektoru odbourala prostředníky. Nyní jsou pro prodej léků třeba maximálně dvě faktury, jedna od výrobce pro distributora a další od distributora pro nemocnici.

„Vlastním akcie Sinopharm, China Resources Pharmaceutical a Shanghai Pharmaceutical kvůli jejich rozsáhlé distribuční síti a poměrně velkým finančním možnostem. S regulačními změnami a následnou změnou ve struktuře průmyslu byla tato oblast opomíjena, tudíž ocenění vypadá relativně atraktivně,“ doplňuje Nicholls.

Zatoulaní psi (oblast možného znepokojení) – developerské společnosti

Developerské společnosti čelí zhoršenému tržnímu prostředí. „Během několika letech příznivé politiky a obecně se zlepšujícímu prostředí trh s nemovitostmi v Číně velmi posílil. Nicméně každý cyklus jednou skončí, transakcí ubývá a zásoby se zvětšují. Vláda v současné době zpřísňuje politiku, ať již přes tvrdší pravidla hypoték, nebo restrikcemi pro lidi kupující další nemovitosti,“ vysvětluje Nicholls a dodává: „Developeské firmy viděly v posledních dvou let výrazný nárůst cen svých akcií, ty jsou teď ale již na relativně vysokých ohodnoceních.“