Americké akcie zpět v býčím trendu

Dnešní obchodování v USA se neslo v silně pozitivním duchu. Hlavní akciové indexy dnes posílily o více než jedno procento a umazaly tak tento týden již více než polovinu propadu z týdne minulého. Potvrzuje se tím, že propad v minulém týdnu se nezakládal na žádném silném fundamentu a podezření, že šlo možná o manipulaci trhu se tím zvyšuje. Pravdu do celé záležitosti snad vnese verdikt regulátora, který celou záležitost již prošetřuje.

Dnešní růst byl tažen hlavně technologickým sektorem (AAPL +3,4%, GOOGL +1,7%, MSFT +2%). Velmi dobře se dnes dařilo i hernímu odvětví (Electronic Arts +2,2%, Activision Blizzard +3,4%). Naopak energetický sektor byl dnes nejslabším článkem (Chevron -1%, Exxon Mobile -0,3%).

Za zmínku stojí i dnešní vývoj na akciích izraelské farmaceutické společnosti TEVA, která si připsala 7,7% poté, co vyšlo najevo, že Warren Buffet posílil svou pozici v této společnosti a věří, že nejhorší by mohla mít TEVA za sebou. Silný růst byl dnes patrný i na akciích technologické společnosti CISCO, která si dnes, po včerejších výsledcích a hlavně pak po pozitivním výhledu na další období, připsala 4,7% a dostala se tak na nejvyšší úroveň za posledních 17 let.