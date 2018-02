Únor bílý, "portfolio sílí" / BIG EXPERT - akcie: týden od 12. 2. 2018

...nebo tak nějak zní to staré české úsloví? Každopádně při pohledu z okna ven (rozumějte za oceán) si můžeme mnout ruce, hezky pěkně v teple u krbu nebo alespoň ústředního topení. Vítr, který zavál v USA nad Atlantikem, zeslábnul a dost ho zachytili naši východní sousedé.

To, co plánuje v letošním roce činit FED, totiž naše rada sedmi statečných v ČNB již dělá.

Zdražuje peníze. To je teď po cca 10 letech celkem novinka. Dobré je, že tuzemský investor nemusí přemýšlet, jak by si ochránil zisky v USD, když kurz je přímo ukrajuje a jsou silné předpoklady, že bude dál, a to dosti silně.

Výběry zisků v Americe malilinkato srazily i naše ceny a tím nabídly i zajímavé vstupy do některých cenných papírů obchodovaných na BCPP, i když nutno podotknout, že zde si ceniny žijí spíše vlastním příběhem.

Do dubnových dividend už mnoho času nezbývá a věřím, že některé tituly by mohly investory příjemně překvapit. Jedním z nich může být i TABAK - Philip Morris, který sice ohlašuje výsledky svého hospodaření až 27/3, ale dají se opět očekávat skvělá čísla, protože počet kuřáků ani množství spotřebovaných cigaret neklesá a navýšená spotřební daň pěkně pomáhá i k mazanému zvýšení marže. Dividenda 1000 Kč z loňska by dle mého mohla (měla) být navýšena klidně i o 20 %.

Překvapením minulých dnů byl návrh vyšší dividendy u Komerční banky, kde se meziročně uvažuje o navýšení 15 % na 47 Kč. Za zmínku jistě stojí i to, že v příštím roce chtějí vyplatit 65 % běžného čistého zisku oproti nynějším 60 %.

Dalším favoritem kromě ČEZu, kde je těžké odhadovat, jak se případné dělení promítne do ceny akcie, je Telefonica O2, kde již spinoff proběhnul v roce 2015. Nyní P. Kellner a spol. už připravují další strategický růst, kde se zajímají o norskou skupinu, která má rozsáhlé aktivity na Balkáně. Jak tyto námluvy dopadnou, nevíme, ale pokud by to trh vzal tak pozitivně jako akvizice Fortuny v téže lokalitě a na jihu Evropy, investoři by se jistě nezlobili.

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 12. 2. 2018.

Odhad pro období od 12. 2. do 12. 3. 2018 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat ČEZ ↑ ↑ 58 513 2 3 1 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ ↑ 50 919 3 0 3 0 0 MONETA MONEY BANK ↑ 33 82,3 1 3 1 1 0 UNIPETROL ↑ 33 378 2 0 4 0 0 CETV ↑ 25 96,8 0 3 3 0 0 O2 C.R. ↑ 25 272 1 1 4 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 25 16 580 2 1 1 2 0 VIG ↑ 17 691 0 2 4 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 1 017 0 2 3 1 0 STOCK 0 80,7 0 0 6 0 0

Odhad pro období od 12. 2. do 13. 8. 2018 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat KOMERČNÍ BANKA ↑ 42 919 2 2 1 1 0 MONETA MONEY BANK ↑ 33 82,3 0 4 2 0 0 VIG ↑ 33 691 0 4 2 0 0 ČEZ ↑ 25 513 0 3 3 0 0 O2 C.R. ↑ 25 272 1 2 2 1 0 CETV ↑ 17 96,8 0 3 2 1 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 8 16 580 1 1 2 2 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 8 1 017 0 2 3 1 0 UNIPETROL 0 378 0 1 4 1 0 STOCK 0 80,7 0 0 6 0 0

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jan Berka, Radek Pavlíček - Roklen

- Roklen Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia