Čtvrté kolo Účtenkovky už zná své výherce

Právě proběhlo již čtvrté slosování Účtenkovky. Z celkového počtu 13 792 381 účtenek s lednovým datem, které do tohoto slosování zařadilo téměř 426 tisíc hráčů, bylo pomocí generátoru náhodných čísel opět vylosováno 21 025 jedinečných BKP kódů. Slosování, na které mimo jiné osobně dohlíželi dva zástupci rezortu financí, proběhlo opět bez problémů.

Výherci budou o informováni SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud mají hráčský účet, naleznou informaci o výhře také v záložce Výhry. Kompletní výherní listina z čtvrtého slosování bude na webu Ministerstva financí a Účtenkovky zveřejněna v 17:15.

Výhry do 20 tis. korun včetně si mohou výherci vyzvednout osobně v sídle Sazky již zítra, tedy 16. února. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. února a následně 27. února a 10. března. Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné zřídit si hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře. U menších peněžitých výher do 20 000 Kč včetně si mohou soutěžící zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tis. Kč může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti.

„Za první čtyři slosování bylo do Účtenkovky zaregistrováno 64,4 milionu účtenek a celkově se zapojilo 739 482 hráčů. Z těchto čísel mám velikou radost. Ukazuje se, že Účtenkovka lidi stále baví a že si našla nejen své pravidelné hráče, ale dokáže oslovit i nové,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Pro nadcházející slosování chystá Ministerstvo financí některé novinky. Od 1. března nebude povinné zadávat při registraci účtenky DIČ obchodníka. „Tato položka z registračního formuláře zcela zmizí, zaregistrovat účtenku tak půjde opět o něco rychleji. Soutěžící také snadněji zjistí, proč jejich účtenka nebyla zařazena do slosování,“ představuje chystané změny ministryně financí. Jednodušší bude také oprava chybně zadaných údajů, neboť hráči opraví pouze tu část, v níž udělali chybu. Ostatní údaje zůstanou vyplněny. „I tato změna je dalším krokem k snadnější a rychlejší registraci účtenky do hry. Samozřejmě i nadále pracujeme na možnosti registrovat účtenky pomocí QR kódů“ dodává.

Podrobné statistky ke čtvrtému slosování budou zveřejněny v pátek 16. února ve 14:00.

Více informací na www.uctenkovka.cz