Buffett investoval do Tevy, akcie +11 %. Přikoupil Apple

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta investovala do izraelské farmaceutické firmy Teva Pharmaceutical Industries, která má výrobní aktivity i v České republice. Akcie Tevy reagují prudkým až 11% růstem. Berkshire nakoupila rovněž další akcie amerického technologického gigantu Apple. Odprodala naopak naprostou většinu - 94 % - z podílu v IBM. Vyplývá to ze zprávy Buffettovy investiční firmy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).



Na konci loňského roku společnost Berkshire podle zprávy vlastnila 18,9 milionu akcií firmy Teva v hodnotě kolem 360 milionů dolarů (přes sedm miliard Kč). V Applu vlastnil Buffetův podnik 165,3 milionu akcií v hodnotě 28 miliard dolarů (570 miliard Kč). To představuje nárůst o téměř čtvrtinu ze 134 milionů akcií na konci září.





Buffet patří mezi nejbohatší lidi na světě a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku "věštec z Omahy". Akcie společnosti Teva po zprávě o Buffetově investici zamířily prudce vzhůru. Teva je největším světovým výrobcem generických léků, což jsou kopie přípravků, kterým vypršela patentová ochrana.V poslední době se však Teva potýká s propadem cen na trhu s generickými léky ve Spojených státech a s vysokým zadlužením, které je důsledkem předloňského převzetí divize generických léků firmy Allergan za 40,5 miliardy dolarů Teva se loni propadla do ztráty 16,3 miliardy dolarů po zisku 68 milionů dolarů v předchozím roce, důvodem byly zejména rozsáhlé odpisy u aktivit v USA. V polovině prosince firma oznámila, že plánuje v rámci restrukturalizace svých globálních aktivit zrušit 14.000 pracovních míst . To odpovídá zhruba čtvrtině její celkové pracovní síly.