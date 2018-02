Rekordně nízká nezaměstnanost zvyšuje fluktuaci zaměstnanců. Co udělat, aby ti vaši zůstali?

Přerov, 15. února 2018 - V České republice dlouhodobě panuje nejnižší nezaměstnanost v naší moderní historii. Při takovém stavu musejí firmy čelit zvýšené fluktuaci svých zaměstnanců, které může zlákat třeba štědrý náborový příspěvek konkurenčního podniku. Jak si své pracovníky v době boje o lidské zdroje udržet?

Česká republika se aktuálně nachází ve stavu, který se dle mnohých odborníků blíží plné zaměstnanosti. Nezaměstnanost je rekordně nízká – v prosinci 2017 dosahovala dle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí míry 3,8 %, což znamená meziroční pokles o 1,4 procentního bodu. Nutno ještě podotknout, že tato data jsou ze zimního období, kdy bývá nezaměstnanost tradičně vyšší kvůli přerušení sezónních prací. Odborníci tedy očekávají, že s příchodem jara začne nezaměstnanost opět klesat. Nízký podíl nezaměstnaných je ukazatelem dobrého stavu národní ekonomiky, mnohé firmy však trápí nedostatek pracovní síly. Chybějí zejména stavební dělníci, pomocníci ve výrobě, řidiči nákladních aut, montéři či svářeči, ale i kuchaři nebo uklízečky.



Nabízejte zajímavé benefity

Stravenky, týden dovolené navíc či příspěvky na penzi a životní pojištění jsou stálicemi ve výběru oblíbených firemních benefitů. To ovšem znamená, že je pravděpodobně bude nabízet i většina konkurence, a nemusejí tak svůj účel udržení pracovníků plnit na 100 %. Můžete tedy udělat něco navíc a zkusit svým zaměstnancům nabízet benefity šité na míru. Nabízí se využití takzvaného systému cafeteria, tedy balíčku různých benefitů, z nichž si každý zaměstnanec sám vybere ty, jež mu nejvíce vyhovují.



Jedněmi z největších benefitů, jimž se však řada firem spíše brání, jsou pak volná pracovní doba a práce z domu. „Home-office či volnou pracovní dobu by dle průzkumů řada zaměstnanců preferovala i před mírným zvýšením mzdy. Umožňuje-li zaměření vaší firmy, aby zaměstnanci alespoň část svých úkolů mohli plnit doma, dejte jim tuto alternativu. Pro podnik to neznamená v podstatě žádné finanční náklady navíc a řada pracovníků to skutečně ocení,“ radí Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež pomáhá malým a středním podnikům. Na trhu práce je rovněž enormní nedostatek částečných úvazků, které vyhledávají hlavně maminky s malými dětmi. Tuto skupinu zaměstnanců tak můžete oslovit právě možností zkrácené pracovní doby.



Postavte své zaměstnance před nové výzvy a nezapomínejte chválit

Řada lidí se může poohlížet po novém místě ne kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení či zajímavějším benefitům, ale třeba proto, že hledá novou výzvu. Neustálá rutinní práce je může po čase omrzet, pokud tedy učiníte první krok a těmto lidem nabídnete něco nového, například možnost přesunu po kariérním žebříčku výš či přestoupení na jinou vhodnou pozici, můžete tak předejít jejich odchodu.



Udržovat motivaci zaměstnance vám pak kromě nabídky nových výzev přinese i zdánlivá maličkost: chvála. Někteří vedoucí či manažeři si ji šetří pouze na mimořádné úspěchy a standardní dobrou práci přehlížejí jako samozřejmost, což je však zásadní chyba. Poděkování za splnění úkolu, pochvala za snahu a nasazení je otázkou chvilky, je zadarmo a na motivaci i výkon pracovníka může mít významný vliv. A pokud se někomu podaří něco skutečně výjimečného, můžete kromě slovního ocenění a finanční odměny přidat i malý dárek.



Pěstujte otevřenou komunikaci a pozitivní atmosféru

Pro loajalitu zaměstnanců je důležité i to, jak se cítí být zapojeni do chodu firmy. Pokud pro ně bude pracoviště místem, kde se cítí užiteční a kde panuje pozitivní a otevřená atmosféra, je daleko méně pravděpodobné, že budou chtít odcházet. „Jako šéf k této atmosféře můžete přispět velkou měrou. Zvlášť u malých a středních firem, kde není problém, aby se členové týmu dobře znali, se snažte se svými zaměstnanci otevřeně komunikovat. Podělte se s nimi o své plány, ptejte se jich na jejich názory a neodmítejte konstruktivní kritiku. Povzbuzujte své pracovníky, aby se dělili o své nápady ohledně fungování firmy, například prostřednictvím hromadných schůzí či jen boxíku na vzkazy u vaší kanceláře. Budou pak cítit, že jsou pevnou součástí firmy, a ta pro ně tak nebude jen místem, kam si chodí odbýt svou pracovní dobu,“ doporučuje Jiří Jemelka.



Zjistěte, proč lidé chtějí odejít

Pokud preventivní opatření proti odchodu zaměstnanců nestačí a lidé přece jen míří jinam, je důležité nenechat se strhnout emocemi, ale vzít tuto okolnost jako šanci poučit se do budoucna. S odcházejícím zaměstnancem se v klidu posaďte a zajímejte se o důvody, které ho k odchodu vedou. Snažte se nepůsobit naštvaně či jinak negativně a buďte připraveni spolknout jakoukoliv kritiku. Zvládnete-li to, možná to bude pro odcházejícího signál, aby své plány přehodnotil. Mnohdy totiž k odchodu může vést jen maličkost či nedorozumění, jež se v klidném rozhovoru může ještě nakonec vyřešit. V opačném případě alespoň zjistíte, co můžete do budoucna změnit, aby k podobným případům nedocházelo.



O společnosti J.I.P. pro firmy, s. r. o.

J.I.P pro firmy, s. r. o., je společnost, která poskytuje klientům vysoce specializované služby v oboru podnikového poradenství se záběrem zejména na revitalizaci firem, generační obměnu a strategické řízení. Zabývá se vzděláváním a poradenstvím pro malé a střední podniky a jednotlivce ze sféry podnikatelů, manažerů a obchodníků. K tomuto záměru používá praktické rozvojové projekty, mentoring, koučink v praxi, vzdělávací programy a specializované individuální kurzy.



Více zpráv k tématu Nezaměstnanost v čr