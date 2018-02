Nizozemsko plánuje obří solární elektrárnu na moři

Nizozemsko plánuje přeměnit farmu na pěstování mořských řas v Severním moři na obří sluneční elektrárnu, která by měla začít dodávat elektřinu na pevninu za zhruba tři roky. Projekt přichází v době, kdy má Nizozemsko problémy s omezením používání fosilních paliv a splněním cílů snížení emisí skleníkových plynů, protože roky nedostatečně investovalo do obnovitelných zdrojů energie, píše agentura Reuters.



Projekt připravuje a bude provozovat konsorcium složené z producentů elektřiny, vědců a výzkumníků, uvedl Allard van Hoeken, zakladatel firmy Oceans of Energy, která je součástí konsorcia a projekt vypracovala. Po počátečním pilotním programu chce konsorcium provozovat do roku 2021 plovoucí solární panely o rozloze 2500 metrů čtverečních. Pilotní program s panely o rozloze 30 metrů čtverečních, který otestuje zařízení, povětrnostní podmínky, vliv na životní prostředí a energetický výkon, má být spuštěn letos v létě.



Plovoucí elektrárna na moři řeší problémy s nedostatkem půdy. Má ale také další výhody, upozornil Wilfried van Sark z Utrechtské univerzity, který se podílí na projektu. Na moře více svítí slunce a je zde i výhoda chlazení panelů, což zvýší produkci o 15 procent. Pokud bude projekt úspěšný, je zde prostor pro expanzi těchto elektráren, na rozdíl od přeplněné pevniny.





Panely pro elektrárnu na moři musí být odolnější než pro elektrárny na pevnině, musí zohledňovat drsnější povětrnostní podmínky a přílivové a odlivové změny. Panely bude také možné ukotvit mezi stávající větrné turbíny a propojit stejnými kabely, které budou elektřinu přenášet koncovým uživatelům.Van Hoeken očekává, že energie ze slunečních panelů na moři bude nakonec levnější než z větrných turbín na moři a energetických zdrojů na pevnině, hlavně kvůli absenci nákladů na pozemky.