Elon Musk: Paranoidní optimista?

Dosahovat nevídaných technických úspěchů se vší parádou a špetkou naivity je pro Elona Muska typické. Ale neměli bychom si to plést s lehkovážností. Musk se totiž nechce jenom bavit stavěním raket a rychlých aut. A dokonce ani nešéfuje dvou multimiliardovým společnostem jenom proto, aby zbohatnul nebo porazil konkurenci. Chce světu nabídnout nové příležitosti, se kterými se podle něj trh neobtěžuje.

Vybudování každé z těchto společností je samo o sobě velkým úspěchem. A to, že by je jeden člověk rozjel a vedl současně, je obdivuhodné. Značí to, že Musk má zvláštní nadání jako stratég, manažer a zdroj inspirace, stejně tak jako hvězdných ambicí.

Jeho SpaceX se rozběhl v roce 2002 a o šest let později už měl za sebou první úspěšné vypálení rakety. V roce 2017 měl na kontě vypuštění 18 raket, tj. víc než evropských a zbytku amerických dohromady. Nyní má SpaceX dominantní postavení na komerčním trhu. Jeho Falcon 9 je s přehledem nejlevnější odpalovací zařízení na trhu, a to už jen proto, že jako jediné umí snést své přídavné raketové motory zpět na zem.

Mezitím se Tesla snažila dokázat, že elektrická auta mohou být každým coulem stejně dobrá jako ta nejlepší auta na benzín. Model S, který se prodává za 70 tisíc dolarů a více, byl v posledních třech letech nejprodávanějším elektrickým autem v Americe. A na nový Model 3, se kterým se Tesla snaží prorazit na trh za poloviční cenu Modelu S, eviduje už více než půl milionu objednávek. Musk ale ještě nemá vyhráno. Výroba klíčového Modelu 3 je těžce zpožděná a ani finanční situace Tesly nevypadá zrovna růžově.

V roce 2008 obě firmy čelily bankrotu. A teď je jejich společná hodnota více než 80 miliard dolarů.

Muskova ochota riskovat jde ruku v ruce s vyššími cíli. Jeho víra v technologický pokrok je i na Silicon Valley neobvyklá a lehce zabarvená paranoiou a strachem. Je to paranoidní optimista. Tudíž se nelze divit, že Tesla nabízí kromě jiného také speciální vzduchové filtry, které pomohou pasažérům „přežít biologický útok odpovídající tomu vojenskému“.



Hlavním smyslem Tesly, jak stojí na zdi jejího závodu ve Fremontu v Kalifornii je „Zrychlit světový přechod na udržitelnou energii“. Účelem společnosti SpaceX je vytvořit z lidí meziplanetární druh, čímž ji Musk chce ochránit před globální katastrofou a založit na Marsu civilizaci.

Elon Musk také varoval před silou umělé inteligence v budoucnosti. Řekl, že lidé a stroje se musí propojit, aby nečelili hrozbě od výkonnějších technologií. „Myslím si, že v průběhu času budeme svědky užšího propojení biologické inteligence a digitální inteligence. Jde hlavně o rychlost komunikace mezi mozkem a naší vlastní digitální verzí,“ řekl Musk. Za tímto účelem založil start-up Neuralink, který se náskokem před umělou inteligencí zabývá.

Muskovy firmy nespoléhají jen na jeho vize a jejich půvab. Opírají se o další dvě kvality, a to o jeho přístup k riziku a komplexitě. Pochopit souvislosti a závislosti v takových systémech je obrovská výzva. A zatím se to Muskovi daří.

Zdroj: The Economist, CNBC